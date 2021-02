Giulia De Lellis condurrà un reality show, l’indiscrezione

Giulia De Lellis non si ferma più. La webinfluencer è inarrestabile e continua a vivere un periodo d’oro dove colleziona sempre più traguardi importanti. I numeri che ottiene in rete e non solo sono da capogiro, difatti i follower che vanta su Instagram sono tantissimi. Un successo quello di Giulia, che come la stessa Maria De Filippi ha dichiarato, le è letteralmente esploso in mano.

E’ partita da “Uomini e Donne”, la De Lellis. Corteggiatrice e scelta di Andrea Damante, terminata l’esperienza negli studi Mediaset ha iniziato pian piano a ritagliarsi la sua fetta di pubblico, che oggi è davvero ingente. L’influencer ha anche pubblicato un libro, dal titolo “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza“, libro che ha scalato le classifiche e si è posizionato davanti ad autori di grandissima risonanza.

Giulia inoltre è impegnata in questo periodo con le riprese del film “Genitori vs Influencer“. Si tratta della pellicola diretta da Michela Andreaozzi e che vede la De Lellis come protagonista nelle vesti di se stessa. Al suo fianco, attori del calibro di Fabio Volo e Nico Frassica. Ma non è finita così, presto potremo rivedere l’influencer anche in tv.

Stando all’indiscrezione lanciata da “Dagospia“, Giulia è in pole position per la conduzione di un nuovo reality show. Il programma andrà in onda su Real Time e si intitolerà “Love Island“. La trasmissione si baserà sull’isolamento di un gruppo di ragazzi, all’interno di una villa lussuosa. Questi dovranno sfidarsi al fine di vincere il montepremi. “Love Island” sarà prodotto da “Fremantle“.

Diversi nomi sono in ballo per la conduzione del reality, ma come fa sapere il portale diretto da Roberto D’Agostino, la De Lellis sembra essere quella più accreditata dato che è la più richiesta e la più ricercata. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione e nulla è stato ancora ufficializzato. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.