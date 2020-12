Giulia De Lellis sbarca al cinema in un ruolo accanto a Fabio Volo e Nino Frassica

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite d’Italia. La sua carriera è in continua discesa, procedendo a ritmo inarrestabile. Da quando circa 5 anni fa, Giulia scese le scale di “Uomini e Donne” per corteggiare l’allora tronista Andrea Damante, ne è passata di acqua sotto i ponti. Andrea in quell’occasione scelse proprio Giulia e tra i due ha preso vita una storia d’amore travagliata.

Dopo diversi tira e molla che hanno portato la De Lellis e Damante a stare separati per diversi anni salvo poi riavvicinarsi, adesso sembrerebbe che si siano definitivamente detti addio. Oggi Giulia fa coppia fissa con Carlo Beretta. Se dal punto di vista sentimentale la De Lellis ha avuto dei percorsi complicati, dal punto di vista professionale si può assolutamente affermare il contrario.

Come di recente ha affermato Maria De Filippi, alla De Lellis il successo le è letteralmente esploso in mano. Giulia vanta un seguito su Instagram da capogiro, ha pubblicato un libro che ha avuto un riscontro incredibile e adesso è pronta per sbarcare sul grande schermo, nelle vesti di attrice. Ebbene si, la De Lellis è stata ingaggiata per recitare in una pellicola che sarà poi trasmessa al cinema.

Ad annunciare la notizia è stata la stessa influencer, la quale ha postato un video su Instagram. Giulia è entrata a far parte del cast di un nuovo film che vede impegnati attori del calibro di Nino Frassica e Fabio Volo. Le riprese sono già iniziate, il film è ambientato a Roma e la De Lellis vestirà i panni di se stessa. Indubbiamente si tratta di un’esperienza importantissima.

Non è la prima volta però che l’ex corteggiatrice recita. Già qualche anno fa, la De Lellis aveva dato prova come attrice, recitando nella serie di “WittyTv ” “Una vita in bianco” accanto agli attori Ludovica Bizzaglia e Luca Turco. Giulia non ha mai nascosto il sogno di diventare un’attrice, sogno che si è trasformato adesso in realtà.