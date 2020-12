GF Vip, Zorzi critica la Salemi dopo lo scontro con la Gregoraci: "Non puoi parlare così ad Elisabetta"

Sembra che non sia ancora conclusa la diatriba tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. In questi giorni infatti le due ragazze, protagoniste del “Grande Fratello Vip“, si sono più volte scontrate a causa di una vacanza in Sardegna, avvenuta qualche anno fa, dove pare sia protagonista anche la figura di Briatore.

Dopo tanti affannosi scontri, anche durante le dirette, sembra che ad oggi non ci sia ancora un modo per porre fine alla diatriba. A questo punto della storia però, quasi a sorpresa, entra in gioco Tommaso Zorzi, amico della Salemi. Inizialmente Zorzi e Giulia erano molto amici, poi una serie di vicende e circostanze nel mondo esterno ha fatto in modo che i due si allontanassero.

Una volta che entrambi si sono ritrovati nella casa, hanno dato un colpo di spugna a tutti i dissapori eventuali esistiti in passato. Tommaso oggi, però, nonostante l’amicizia che nutre verso la Salemi, ha comunque criticato i modi di fare della sua amica, nella fattispecie si riferisce proprio a questa guerra imbastita contro Elisabetta.

Le critiche di Tommaso su Giulia

L’influencer infatti si è ritrovato a chiacchierare con Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta, quando ad un certo punto si è introdotto l’argomento Salemi, e il ragazzo non ha potuto fare a meno di sottolineare il comportamento scorretto di Giulia nei confronti della Gregoraci: “Giulia quando attacca…sbaglia a parlare così, quando fa ‘basta, punto fine, stop’. Anche meno. Non puoi parlare così ad Elisabetta, è anche più grande di te“.

Oppini a quel punto ha risposto alla critica, aggiungendo: “Ma anche quando ho detto ‘io sono venuta al locale a portare i soldi a tuo marito’, ma dai“. Tommaso in ultimo aggiunge che ha intenzione di redarguire la sua amica, affermando che questo suo comportamento è oltremodo errato: ” È troppo, anche meno. Così esagera“. Non resta dunque che attendere lo svolgersi degli eventi e scoprire quindi se realmente Zorzi avrà modo di affrontare questo discorso con la Salemi.