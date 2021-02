GF Vip, Zorzi abbraccia la Salemi: "Ci abbiamo messo una pietra sopra"

Sembra che abbiano ritrovato, ancora una volta, un punto d’incontro, ritornando a fare di nuovo pace. Parliamo di Tommaso Zorzi e la sua ex nemica, a quanto pare, Giulia Salemi. Da poche ore il meneghino è venuto a conoscenza di essere il terzo finalista del “Grande Fratello Vip“, con oltre il 60% di voti.

Dall’altra parte però, durante la scorsa puntata, si è avuto modo di vedere la crisi di Giulia Salemi dopo aver appreso di essere stata nominata da molti concorrenti nella casa, Rosalinda Cannavò in particolar modo. A nominare l’influencer italo-persiana infatti sono stati Rosalinda, Stefania, Samantha, Zenga e Zelletta, ma proprio per quanto riguarda la nomination della Cannavò la Salemi dichiara di aver accusato particolarmente il colpo, cedendo in un pianto di delusione.

L’abbraccio di Zorzi e il suo discorso

Stefania, rea di aver nominato la Salemi, dichiara di sentirsi in colpa per aver deciso di nominarla: “Non sapevo che tutti ti avrebbero nominato. Mi dispiace. Non ti voglio vedere così, mi si stringe il cuore“. A quel punto entra nella stanza Tommaso che, senza dire una parola, decide di abbracciare l’influencer, facendo quindi un passo indietro sui passati dissapori e tornando a fare pace con la sua amica.

In seguito, per confortare la Salemi, Tommaso aggiunge che anche lui le vuole bene, affermando di voler mettere una pietra sopra i loro dissapori. “Tu sei la mia amica fidanzata, io sono il tuo amico single. Pensa alle fortune, non pensare sempre alle sfighe. Io non ti ho nominata. Non ho mai avuto niente contro di te”.

Continua poi affermando che hanno avuto i loro screzi, ma che non ha intenzione di continuare a fare una guerra stupida, che non porta da nessuna parte. “Non ti voglio vedere così“, conclude Zorzi. Sembra dunque che tutto si sia risolto per il meglio tra i due influencer, chissà a questo punto se questa pace sarà duratura o solo momentanea, non resta che attendere per scoprirlo.