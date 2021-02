GF Vip, Tommaso Zorzi è il terzo finalista

Mancano circa due settimane per l’ultima puntata del reality show, e Alfonso Signorini sta preparando già ai concorrenti a questo importante evento. Intanto nelle precedenti puntate del “Grande Fratello Vip” sono stati eletti i primi due finalisti che sono Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

Nella diretta del 15 febbraio invece Alfonso Signorini ha decretato il terzo finalista tra Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò. Il pubblico sceglie di portare avanti l’ex concorrente di “Riccanza” con il 61% delle preferenze, mentre l’attrice si deve accontentare del 36%. Fanalino di coda per l’ex volto di “Uomini e Donne” che raccoglie solamente il 3% dei consensi.

La reazione del pubblico da casa

Nonostante le ultime critiche sui propri confronti, Tommaso Zorzi resta ancora uno dei concorrenti più amati della casa. L’influencer infatti sta portando praticamente da solo dei grandi numeri per questa quinta edizione del “GF Vip” e il suo “GF Late Show“, in onda su Mediaset Extra, sta registrando punte di share attorno al 4%.

Il pubblico quindi, mandando in tendenza “Tommaso 61%“, ha mostrato tutto il suo entusiasmo per aver sconfitto al televoto Rosalinda Cannavò. L’attrice infatti, essendo molto amica di Dayane Mello, in passato si è spesso salvata grazie ai voti provenienti dal Brasile avvenuti con delle e-mail farlocche.

Tra i tanti tweet entusiastici possiamo leggere: “Tommaso 61%, Rosalinda 36%. Dimostrazione che se ce la mettiamo tutta, neanche il Brasile può niente contro di noi” oppure: “Tommaso 61% Rosalinda 34%! Questa è la prova che possiamo farlo vincere dai dai dai con Prelemi, Rosmello, Ruters, Brasile e Spagna contro SIAMO GRANDI “.

In maniera piuttosto euforica esulta in studio anche il suo amico Francesco Oppini, che già in una recente intervista ha dichiarato di essere pronto ad aspettarlo fuori. Interpellato da Alfonso Signorini rivela che Zorzi merita di vincere questa edizione del GF Vip.