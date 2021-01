GF Vip, Walter Zenga entra nella casa per un confronto con il figlio Andrea

Dopo il caos mediatico generato dalle affermazioni di Andrea Zenga e di suo fratello Nicolò, entrambi figli di Walter Zenga e della conduttrice Roberta Termali (sua seconda moglie), il portiere ha deciso di accettare la proposta del Grande Fratello Vip 5 e così nella diretta di venerdì 29 gennaio varcherà la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà per incontrare suo figlio.

Andrea Zenga, va detto, al GF Vip non ha parlato di suo padre Walter di sua spontanea volontà. Nella casa si è sempre limitato a dire di non avere contatti con lui finché in puntata Alfonso Signorini non lo ha spronato a raccontare come stavano veramente le cose. E così Andrea ha spiegato che Walter per lui non è mai stato un padre: non c’è mai stato a un suo compleanno, non l’ha visto crescere e il poco tempo trascorso con lui da bambino non ha lasciato alcun segno.

Walter Zenga sta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip

Queste affermazioni sono state avallate anche dal fratello di Andrea, Nicolò, che ne ha parlato a “Live – Non è la D’Urso”. Qui si è confrontato con Hoara Borselli, ex compagna del campione di calcio (nonché la donna per cui Zenga aveva lasciato sua madre), e soprattutto con l’opinionista Biagio D’Anelli, che faceva le veci di Walter. Zenga senior, infatti, trovandosi a Dubai (dove vive e allena una squadra locale), comunicava con lui e indirettamente si difendeva dalle accuse dei figli.

Ma stavolta il calciatore ha deciso di metterci la faccia e del tutto inaspettatamente lo vedremo nella casa di Cinecittà. Affrontare un viaggio dagli Emirati Arabi presuppone una grande motivazione, ma nessuno potrà sapere fino all’ultimo se Zenga incontrerà il figlio per fare pace con lui o semplicemente per ribadire di non essere stato un cattivo padre, anche se fisicamente non c’è mai stato perché non abitava in Italia.

Dunque aveva ragione Barbara D’Urso, la quale già due settimane fa aveva dichiarato che presto Walter Zenga “si sarebbe palesato“. Non è dato sapere se dopo il GF Vip 5 sarà ospite anche del suo salotto o di quello di Silvia Toffanin, a “Verissimo”, ma una cosa è certa: l’attesa del pubblico – soprattutto quella dei tifosi di calcio – è già alle stelle!