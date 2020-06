GF Vip, Tosca D’Aquino parteciperà al reality: l’indiscrezione

Non manca molto oramai all’inizio del reality show più atteso e apprezzato dagli italiani, il Grande Fratello Vip. Molti nomi sono ancora in dubbio, molto poco appare essere confermato, come il fatto che a condurre questa edizione sarà, ancora una volta, Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di una figura femminile, che potrebbe essere Loredana Lecciso.

Intanto appare una nebulosa anche i vari nomi scelti per partecipazione al reality di Mediaset. Tanti infatti sono ancora i vari personaggi papabili, ma sembra che tra i vari nomi in lizza, ci sia un nome molto particolare, che non ha mai partecipato ad alcun reality prima d’ora, si parla della nota attrice partenopea Tosca D’Aquino.

Secondo il portale 361 Magazine, di solito sempre molto informato sull’argomento, sembra che Tosca sia stata contattata per partecipare al programma, e che sia intenzionata persino ad entrare nella casa, molto probabilmente per mettersi alla prova in una terreno mai esplorato prima, dal punto di vista lavorativo.

Tosca avrebbe già sostenuto il provino

Ad aumentare la curiosità della notizia, sembra che, secondo il Magazine, Tosca abbia addirittura già sostenuto il provino per entrare nella casa. Al momento la donna appare essere impegnata con la sitcom di Rai 1 ” I bastardi di Pizzofalcone” ma il caso vuole che le riprese finirebbero giusto in tempo con l’inizio del reality. Ovviamente il tutto appare essere solo un indiscrezione, ma non è escluso che la partecipazione della D’Aquino possa essere confermata.

Inoltre, tra i vari volti più probabili di partecipazione, pare siano Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck, le sorelle Buccino, il fratello di Mario Balotelli, Vera Gemma. Di contro, a rifiutare l’ingaggio sembra essere stata Rosanna Cancellieri, in quanto la donna sembra che nella prossima edizione di “Vite da Copertina” su Tv 8, sarà la prossima presentatrice del programma.