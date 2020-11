Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 5, la Contessa Patrizia De Blanck ha fatto discutere per la sua mancata igiene personale.

Che non si lavi spesso è stato notato un po’ da tutti i sui coinquilini, in primis da Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi.

Ma ci sarebbe anche dell’altro. O meglio, ci sarebbe di peggio, come documentato dal sito “Biccy”.

Sì, perché stando a una discussione avvenuta ieri tra alcuni gieffini, nella stanza della nobildonna ci sarebbero stati anche i topi. Di certo ce n’è stato uno che Tommaso Zorzi ha nomitato “Renato” per non dire esplicitamente di cosa si trattasse. A rendere la cosa palese ci ha pensato Selvaggia Roma, la quale ha spiegato a Giulia Salemi che “Renato” sarebbe uno “squit-squit”, ovvero appunto un roditore.

Il motivo sarebbe che in camera della De Blanck regnerebbe una sporcizia terribile. Un sudiciume tale, ha sottolineato Tommaso Zorzi, che lui non riuscirebbe a dormire neanche due minuti in quella stanza. In più l’anziana Contessa si porterebbe di tutto nella sua stanza: avanzi di cibo, frutta già mangiucchiata, biscotti, latte scaduto e addirittura, i primi giorni, dei piatti di pasta.

La costante fame di Patrizia De Blanck è nota anche ai telespettatori, visto che spesso Alfonso Signorini ci ironizza su e basta guardare cinque minuti di diretta per capire che davvero la donna non fa che mangiare, ma nessuno poteva immaginare che anche la sua stanza fosse piena di cibo vario – spesso scaduto o andato a male – al punto da attirare uno o più roditori.

Del resto, ogni volta che i ragazzi ne parlano, la regia del Grande Fratello Vip 5 stacca immediatamente. Ma stavolta non ha fatto in tempo e così si è sentito Pierpaolo Pretell dire chiaramente: “Ragazzi i primi giorni qui dentro non sapete cosa si portava. C’erano patatine, biscotti, banane, tonno aperto in scatola. Poi c’è stato quel problema…Renato”. Zorzi gli ha fatto eco, mentre Maria Teresa Ruta annuiva: “Una roba allucinante ragazzi. C’è unto, formaggio, chiazze di Nutella, briciole, io mi sono avvicinato, c’è puzzo. Quella camera è zozza. Sporcizia unica, c’era del latte aperto, tazze di caffè, di tutto”.