GF Vip, Tommaso e Stefania attaccano Maria Teresa a seguito della sua esclamazione

Dopo aver appreso che il “Grande Fratello Vip” avrebbe subito una proroga ulteriore, in molti nella casa hanno espresso il loro risentimento, alcuni hanno addirittura paventato il desiderio di uscire a questo punto dai giochi. Tra i più incerti nel voler continuare l’avventura sono stati Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Dopo l’iniziale indecisione, però, sembra che i due concorrenti abbiano poi fatto dietro front sulla decisione di uscire, considerando che manca davvero poco alla fine dello show. Nonostante la decisione presa, i due hanno comunque voluto portare avanti questa volontà di uscire, facendo quindi nascere lo scherzo, ovvero far credere nella casa che nella prossima puntata avrebbero salutato tutti e sarebbero usciti definitivamente dal gioco.

La frase di Maria Teresa e l’attacco di Tommy e Stefania

Proprio in virtù di questo scherzo nasce l’incomprensione da parte di Maria Teresa Ruta. La donna infatti ha provato a convincere Tommy e Stefania a restare nella casa, non tanto perché oramai manca poco alla fine del reality, ma soprattutto per stare vicino a Dayane, che dopo la morte di suo fratello si trova in una fase molto delicata della sua vita. I concorrenti tutti hanno infatti deciso di restare nella casa proprio per esprimere solidarietà alla modella brasiliana, per starle vicino in questo momento di estremo bisogno.

A questo punto nasce il dissenso di Zorzi e Orlando, tanto da reputare del tutto fuori luogo la frase detta da Maria Teresa, in quanto la loro volontà di uscire è dipesa dal fatto di essersi sentiti presi in giro dalla produzione. Ecco quanto ha dichiarato la Orlando, una volta che la Ruta è uscita dalla stanza: “La cosa che ha detto Maria Teresa non va bene, non va proprio bene, non c’entra proprio niente con il nostro sentimento“.

Zorzi aggiunge anche che la Ruta è stata pesante e fuori luogo, dato che per Dayane lui ci sarà sempre, anche al di fuori del reality. L’ennesima incomprensione insomma ha reso protagonisti i concorrenti del reality; ci sarà un tavolo di confronto in tema? Non resta che attendere lo svolgersi della prossima puntata per scoprirlo.