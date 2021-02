GF Vip, Tommaso chiede a Rosalinda: "Sei etero o cosa?": la risposta ha spiazzato tutti

Nonostante manchi poco meno di una settimana, le puntate del “Grande Fratello Vip” non sono mai scontate o prive di mordente. Nell’ultima puntata si è avuto modo di assistere alla dichiarazione ufficiale di Dayane Mello, che ha finalmente avuto il coraggio di confessare tutto il suo amore per Rosalinda, dichiarando di essere letteralmente innamorata dell’attrice.

La Cannavò ovviamente, dinanzi a queste parole, ha avuto i suoi attimi di sorpresa e sconcerto, ma ha trovato comunque le parole adatte per risponde alla sua amica, affermando che, nonostante questa bellissima confessione, al momento sembra intenzionata a voler continuare il suo rapporto con Andrea Zenga.

Anche nella casa c’è stata tanta sorpresa quando hanno appreso la confessione di Dayane, tanto che alla fine della puntata, Tommaso Zorzi ha voluto approfondire la questione, chiedendo infatti alla Cannavò il suo orientamento sessuale: “Tu sei etero o bisessuale?“. Una domanda scomoda che aveva bisogno della giusta risposta, anche per evitare di creare inutili scoop.

Dopo alcuni attimi di titubanza, alla fine la Cannavò risponde alla domanda di Tommy: “Io sono tutto quello che tu vuoi“, riuscendo ad uscire in poco tempo da una situazione che poteva di fatto essere alquanto scomoda. Rosalinda, durante la notte, ha parlato con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi in stanza, affermando: “Ci sono quelli a cui piacciono solo le donne, solo gli uomini, e gli uomini e le donne. A me cosa piace? Sono pure affari miei. Strumentalizzare no. Quella è un’altra cosa“.

Al momento dunque non sembra che l’attrice abbia intenzione di accogliere la confessione di Dayane, anzi pare che tra le due ragazze si siano acuiti gli attriti, tanto che la Cannavò ha anche negato il confronto con la modella. Cosa succederà ora? Riusciranno a fare pace prima della fine del reality? Non resta che attendere ulteriori risvolti.