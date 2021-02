GF Vip, Tommaso accusa Dayane di essere malata: lanciato sui social l’hashtag #fuoritommaso

La nomination di Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò sembra aver rotto tutti gli equilibri all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“. In queste ore le due amiche hanno provato ad avere anche un dialogo, con l’attrice che ha consolato l’italo-brasiliana dopo gli attacchi ricevuti da Tommaso Zorzi.

Proprio su Tommaso Zorzi si è scatenata una vera bufera mediatica a causa di alcune dichiarazioni non prese benissimo dai fan del programma di Canale 5: “Dayane tu sei la persona più indelicata in questa casa. Lo sei stata in cento occasioni. Non puoi parlare di delicatezza. Tu non sei una persona delicata. A te non è fregato mai niente di nessuno. Di umanità ne ho visto ben poca. Sei malata, hai un pensiero malato”.

Su Twitter intanto migliaia di persone hanno commentato le dichiarazioni dell’ex concorrente di “Riccanza” lanciando l’hashtag “#fuoritommaso“. I commenti, provenienti soprattutto dal Brasile e Spagna, sono quasi tutti critici, ma ci sono anche delle persone che difendono Zorzi.

Tra i tweet più negativi si può leggere: “Tommaso è passato da bullizzato a bullo, da descriminato a descriminatore. A lui non puoi dire che è cattivo ma lui può dirti che non sei umana e che non sai amare“. Oppure: “Zorzi ha proprio toccato il fondo con Dayane, addirittura dirle “ma cosa ne sai della vita […] mentre lei viveva per strada lui studiava all’estero con i soldi dei genitori”.

Una piccola parte dei fan su Twitter ha invece voluto ironizzare sull’hashtag lanciato dai fan di Dayane Mello, rivelando che Tommaso deve uscire dalla casa solamente nella puntata del 1º marzo da vincitore della quinta edizione del GF Vip. Intanto i due hanno provato a fare chiarezza sulle liti delle ultime ore, ma l’italo brasiliana sembra essere ancora scossa dalle dure parole di Zorzi e Stefania Orlando.