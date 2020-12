GF Vip, Signorini avrebbe offeso Pierpaolo Pretelli durante l’ultima diretta

L’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” è stata davvero intensa e ricca di colpi di scena. Se Selvaggia Roma ha abbandonato definitivamente la casa, tre nuovi concorrenti hanno varcato la famosa porta rossa. Loro sono: Samantha De Granet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzin. Oltre a questo e a tanti altri argomenti, a tenere banco è stato lo scontro inaspettato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

La Gregoraci ha lasciato la casa da poco meno di una settimana. Il fatto che il reality sia stato prolungato fino a febbraio 2021, ha spinto l’ex signora Briatore ad uscire anzitempo. Nella casa Elisabetta aveva instaurato un legame speciale con Pierpaolo, tanto che si è addirittura pensato che tra i due potesse nascere qualcosa. Signorini e gli autori del GF ci hanno provato in tutti i modi, ma la Gregoraci ha detto no.

Tra loro solo una semplice amicizia, ma nulla più. Adesso che Elisabetta è fuori, a detta sua Pretelli si sarebbe consolato presto nella casa e che l’avrebbe addirittura dimenticata. Durante l’ultima diretta, tra i due si è consumato un inaspettato quanto infuocato scontro a distanza. Elisabetta e Pierpaolo si sono accusati a vicenda e tra loro sono volate parole grosse.

Ciò che però ha stupito è un audio che nelle ultime ore sta circolando in rete, nel quale, mentre Pretelli e la Gregoraci litigano, si sentirebbe Alfonso Signorini dare dello “schifoso” all’ex velino di “Striscia la notizia”. In realtà le parole di Alfonso, stando alle immagini, sarebbero passate inascoltate perché coperte da un plauso. Non tutti però hanno ignorato l’offesa del conduttore ad indirizzo del gieffino.

Il popolo del web è esploso. Su Twitter si leggono commenti del tipo: “Non ci siamo soffermati abbastanza su questa frase di Alfonso, che definisce Pier “SCHIFOSO”. Ma come cazzo si permette di definire una persona “schifosa”? Io non ho veramente più parole“. Anche l’influencer Amedeo Venza ha sottolineato l’accaduto, pubblicando le immagini e l’audio nelle sue storie Instagram. Al momento Signorini tace sulla vicenda, non è da escludere però che nelle prossime ore possa intervenire per chiarire la vicenda.