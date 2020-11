GF Vip, Selvaggia Roma mette in dubbio la fedeltà della Gregoraci a Briatore

Dopo aver criticato aspramente Elisabetta Gregoraci per il suo comportamento nei confronti di Pierpaolo Pretelli e aver cercato di allontanare quest’ultimo da lei, Selvaggia Roma deve aver deciso che non era abbastanza e ha continuato a fare accuse e velate insinuazioni nei confronti della showgirl e conduttrice calabrese. L’ultima di queste ha fatto scalpore perché particolarmente grave.

Parlando con Dayane Mello – anche lei col dente avvelenato nei confronti della Gregoraci, che considera privilegiata solo perché è stata la moglie di un milionario influente e potente come Flavio Briatore – Selvaggia Roma ha spiegato: “Io la trovo costruitissima, falsa (Elisabetta, ndr). Per me lei non è naturale e schietta. Ma se lei non fosse stata con Briatore?”.

Selvaggia Roma mette in dubbio la fedeltà della Gregoraci a Briatore

Ha poi insinuato malignamente: “Ci pensavo ieri… […] Secondo te è sempre stata rispettosa? Dici che l’ha tradito?”. La Mello, furbamente, non ha confermato né smentito la cosa, convenendo però che la donna non ha particolari doti da showgirl, né un talento o una carriera tale da giustificare il ruolo di rilievo assegnatole nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Ha poi proseguito affermando che anche nella casa, Elisabetta si comporta con supponenza e si permette determinate esternazioni solo perché sa di essere spalleggiata dal gruppo e forse anche dagli autori. In parole povere, perché sarebbe raccomandata. Le dichiarazioni di Selvaggia, tuttavia, restano le più gravi perché coinvolgono una seconda persona – Flavio Briatore, appunto – e una terza, ovvero Nathan Falco, il figlio della coppia che di certo non avrebbe piacere nel sapere che viene messa in dubbio la fedeltà della madre al padre.

Tuttavia, se Selvaggia Roma fa simili illazioni, è perché, essendo entrata da poco, è a conoscenza di quanto successo fuori dalla casa, ovvero per esempio delle dichiarazioni di Mino Magli, presunto ex di Elisabetta che sostiene avrebbe tradito Briatore con lui. Sul web, poi, si è anche malignato in merito a un possibile flirt tra la Gregoraci e Stefano Bettarini, avvenuto proprio poco prima che lei si sposasse.