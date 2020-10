Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 si potrebbe mettere molto male per Elisabetta Gregoraci. Come sappiamo, nella serata di lunedì 26 ottobre 2020 faranno il loro ingresso nel reality show ben quattro nuovi concorrenti.

Tra loro spicca Stefano Bettarini, ormai vero e proprio esperto di questo tipo di programmi che ha fatto già la prima edizione del GF Vip, quella vinta da Alessia Macari.

L’entrata di Stefano Bettarini nel GF Vip farà molto discutere (e non piacerà alla Gregoraci)

Ma cosa c’entra Stefano Bettarini con Elisabetta Gregoraci? Apparentemente nulla, ma non tutti sanno che invece i due si conoscono bene, visto che tra il 2006 e il 2008 hanno fatto insieme “Buona Domenica” su Canale 5. E a quanto pare non erano semplici colleghi di lavoro. A lanciare questa clamorosa indiscrezione è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, mentre era ospite nella trasmissione Mattino Cinque, condotta dalla Panicucci.

Commentando l’ingresso nella Casa dell’ex marito di Simona Ventura, Signoretti ha dichiarato: “L’ingresso di Bettarini non è causale, perché con Elisabetta c’è stata un bella amicizia. Quando lavoravano insieme a Buona Domenica, io ero opinionista, ho visto quanta complicità c’era tra loro due”. Il giornalista ha parlato di un grande feeling e di un’amicizia intima, ricordando come ai tempi si insinuasse che i due avessero una sorta di flirt segreto.

Ai tempi Elisabetta Gregoraci aveva smentito in maniera categorica, anche perché era già fidanzatissima con Flavio Briatore, che avrebbe sposato proprio nel 2008, suo ultimo anno a Buona Domenica. Insomma, il pettegolezzo è di quelli davvero eclatanti, e di certo Alfonso Signorini non poteva non esserne a conoscenza. Ha deciso di far entrare Bettarini nella Casa del GF Vip proprio per questo motivo?

Soprattutto, come reagirà l’ex signora Briatore nel vederlo? Anche se le voci in merito ad un loro flirt fossero campate in aria, di certo ad Elisabetta non farà molto piacere rivangare quei vecchi pettegolezzi. E, probabilmente, non farà piacere neanche a Flavio Briatore.