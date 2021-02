GF Vip, scontro tra Stefania Orlando e Giulia Salemi: "Vuoi passare da vittima a tutti i costi"

Come si è visto anche nell’ultima diretta del “Grande Fratello Vip“, andato in onda nella giornata dell’8 febbraio, la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non viene giudicata benissimo dagli altri concorrenti nella casa. In particolar modo Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno accusato l’italo persiana di essersi isolata totalmente dal gruppo per viversi la sua storia d’amore senza mai mettersi in gioco.

La coppia ha provato immediatamente a difendersi da ogni tipo di accusa, ma Zorzi nel finale lancia una dura accusa rivelando di essersi stufato ad ascoltare sempre le solite cose durante la diretta. Signorini prende le difese di Tommaso e Stefania, e accusa gli altri di essere stati poco coraggiosi a non aver detto la loro su questa vicenda.

Nuovo scontro tra Stefania Orlando e Giulia Salemi

Con il passare dei giorni il clima all’interno della casa diventa sempre più pesante, e ogni pretesto sembra essere quello giusto per sfociare in una lite violenta. Come riportato da un clip pubblicata sul sito del “GF Vip” nel pomeriggio di ieri Stefania e Orlando hanno cercato di chiarirsi sulle nomination e su Pierpaolo, ma la loro discussione è andata quasi subito nel pesante.

Giulia dimostra tutto il dispiacere a Stefania per il raffreddamento del loro rapporto e per la clip mostrata in puntata con Pierpaolo: “Tu hai riso con lui alle spalle sapendo che era arrabbiato con me”. La Orlando però non accetta queste critiche e afferma di aver esternato solamente le sue perplessità: “Tu sei concentrata solo sulla tua storia e basta. Non ti metti mai in discussione, io non ho giudicato, ho analizzato solo una situazione”. Per poi aggiungere: “Sei una persona che non accetta la nomination”.

Pretelli entra successivamente nella discussione e prova in ogni modo a calmare gli animi, ma senza successo. Nel finale Giulia rivela che molto probabilmente questo allontanamento è causato anche per l’amicizia tra Stefania e Tommaso, ma la cantautrice smentisce categoricamente questa ipotesi: “Non c’entra niente lui. […] Sei pesante e ti senti perfetta, Vuoi passare da vittima a tutti i costi”.