GF Vip, Zorzi e la Orlando attaccano Giulia Salemi: "Ti sei isolata per stare con Pierpaolo"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, andato in onda nella giornata dell’8 febbraio, si è parlato nuovamente della coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Inizialmente il conduttore Alfonso Signorini ha focalizzato tutta la sua attenzione sugli scontri avvenuti nella casa in questi giorni, che hanno messo a dura prova la loro storia d’amore.

Questa conoscenza tra Giulia e Pierpaolo non sembra aver convinto gli altri ragazzi. In particolar modo alcuni concorrenti, due su tutti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, hanno accusato l’ex concorrente di essersi isolata fin troppo dal gruppo per concentrarsi unicamente su Pierpaolo.

Lo scontro con Giulia Salemi

Il primo a lanciare un duro attacco nei confronti di Giulia è Tommaso: “Se c’è una persona che ha deciso di isolarsi sei stata te con te stessa. […] ti sei concentrata unicamente con Pierpaolo e il poco tempo che avevi lo dividevi con tutti gli altri. Nessuna ti ha isolata, ti sei voluta isolare tu“. A concordare con queste sue dichiarazioni ci pensa la sua amica Stefania: “Da quando stai con Pierpaolo è molto cambiato il nostro rapporto, ti sei auto isolata e agli altri lasci i ritagli di tempo”.

Giulia, visibilmente amareggiata per aver visto il gruppo contro di lei, inizia a mettere in dubbio il suo rapporto con Stefania chiedendosi se esiste o meno l’amicizia all’interno della casa. La Orlando prova anche a spiegare il motivo della sua nomination della scorsa settimana, rivelando di non aver per nulla apprezzato il suo isolamento con Pierpaolo.

Nella lunga discussione interviene Pierpaolo Pretelli, il quale dichiara che spesso si sono isolati perché stavano parlando della loro relazione. Zorzi concorda con queste parole, sottolineando di essere poco felice nell’ascoltare la loro love story durante le dirette. Nel finale Alfonso Signorini ha voluto complimentarsi per il coraggio dimostrato da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando per aver esposto il loro problema, lanciando così una frecciatina a coloro che si stanno nascondendo dietro a un dito.