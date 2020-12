GF Vip, scontro tra Filippo Nardi e Pupo: "Non dici mai una cosa sensata"

Sono bastati pochi giorni a Filippo Nardi per far parte di se al “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il disc jockey infatti in 24 ore ha avuto immediatamente uno scontro con tutti accusandoli di non badare all’igiene della casa. Ll’ex concorrente de “L’isola dei famosi” avrebbe trovato nel bagno alcuni peli pubici e dei capelli, che ha poi dovuto togliere insieme a Samantha De Grenet.

Proprio sulla conduttrice Nardi fa capire di aver preso una cotta per lei, ma la De Grenet allontana ogni tipo di flirt dal momento che è innamorata del marito Luca Barbato. Nella puntata del 14 dicembre del “Grande Fratello Vip” Pupo si è reso protagonista di alcuni battibecchi, in cui ha fatto una battuta su Giacomo Urtis e su Patrizia De Blanck, rivelando di aver avuto più di un conato di vomito quando vedeva in televisione la contessa mangiare.

Lo scontro che però sta facendo parlare sul web è quello tra l’opinionista e Filippo Nardi. Il dj, chiamato da Alfonso Signorini per affidare l’immunità tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco, sceglie quest’ultima, nonostante abbia stretto un bel legame con l’influencer spiegando poi i motivi dietro questa decisione: “Non gli serve l’immunità a Tommaso, è forte da solo”.

Una volta terminata la catena sull’immunità, vinta poi dalla gieffina Adua Del Vesco, Pupo ha iniziato ad attaccare aspramente il conte per aver scelto la Del Vesco: “Dire a uno che non gli si dà l’immunità perché lo salva il pubblico è più falso che dire un cattiveria. È insensata come motivazione”.

Filippo Nardi però non si è fatto intimorire dalle accuse di Pupo e ha ribattuto: “Ma una volta dicessi una cosa sensata, una volta dicessi una cosa con un po’ di senso. Incomprensibile quello che stai dicendo”. Nel finale Alfonso Signorini ha presole difese dell’artista, rivelando che non è l’unico a pensarla in questo modo.