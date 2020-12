GF Vip, peli e sporcizia nella casa: l’accusa di Filippo Nardi provoca il caos

A neanche 24 ore dal loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 in qualità di nuovi concorrenti, Filippo Nardi e Samantha De Grenet hanno deciso di mettersi a pulire tutta casa. Un gesto senza dubbio apprezzabile, se non fosse che prima di cominciare e nel mentre hanno più volte affermato senza mezzi termini che la casa fosse alquanto sporca, sottintendendo così che gli inquilini non siano particolarmente puliti.

Già questo ha creato qualche attrito e qualche malumore inespresso tra i gieffini cosiddetti “veterani”, che dopo tre mesi in casa possono anche aver avuto qualche defaillance in termini di pulizia, senza per questo dover essere ripresi come degli scolaretti. Tuttavia gli attriti sono aumentati più tardi, a causa di una frase alquanto infelice di Filippo Nardi udita da Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco).

Le parole di Filippo Nardi infastidiscono gli inquilini del GF Vip

Mentre gli altri stavano cucinando, Filippo Nardi si è avvicinato a Rosalinda e le ha detto: “Io e Samantha siamo in bagno a pulire i vostri capelli e i vostri peli pubici”. Sbalordita, di primo acchito l’attrice siciliana è rimasta muta e non ha replicato perché senza parole. Poi però si è sfogata con Stefania Orlando, che non aveva sentito.

“Mi ha detto che stanno raccogliendo i nostri peli pubici, mi pare too much”, è sbottata la Cannavò. “Stanno insinuando che siamo sporchi”, ha fatto notare all’amica. L’accusa, per quanto velata, ha fatto il giro della casa e ha indispettito molto i veterani del reality show, giù sospettosi a proposito dei nuovi ingressi. Sia Nardi che la De Grenet, infatti, nel mondo dello spettacolo hanno fama di avere dei caratteri particolari, molto forti.

E lo hanno dimostrato, lui al “Grande Fratello” di molti anni fa, lei in una recente edizione de “L’Isola dei Famosi” nella quale era tra le naufraghe più antipatiche al gruppo perché troppo “perfettina” e decisa a imporsi in ogni discussione. Ma stavolta i due hanno trovato chi può tenergli testa. Abbandonato il suo naturale fair play, Pierpaolo Pretelli ha risposto per le rime: “Pulite i nostri capelli e i nostri peli? Ma chi ve l’ha ordinato?”. E sui social sono fioccati gli applausi.