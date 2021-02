GF Vip, scontro in diretta fra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta

Durante l’ultima puntata del “Grande fratello Vip” c’è stato un forte dibattito tra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio. I due hanno avuto modo di far valere le proprie opinioni, ma le parole pronunciate dai due sono state molto dure. La tensione in studio era evidente. Questo scontro è avvenuto dopo che, nell’ultima puntata, la Ruta ha ascoltato le parole pronunciate da Malgioglio durante un’intervista.

L’uomo avrebbe definito Maria Teresa una stratega ed una grande attrice. La donna si è sentita molto offesa dalle parole di Malgioglio ed in confessionale ha manifestato il suo dispiacere ipotizzando che anche Cristiano avrebbe potuto fingere durante il suo percorso all’interno del programma. Dopodichè la produzione ha deciso di far incontrare i due protagonisti per un faccia a faccia.

Durante la diretta del GF Vip, la Ruta è stata chiamata in studio da Alfonso Signorini. Lei ha iniziato il discorso dicendo: “Caro Cristiano io sono rimasta scioccata quando sei andato via non ho neanche capito perché sei stato nominato, eri una ventata di allegria e generosità”. Ha poi continuato affermando: “Mi hai detto che ero trasparente”.

La replica di Cristiano Malgioglio è stata più dura, infatti ha dichiarato: “La cosa che mi ha fatto stare male, è il tuo commento a quella clip con Tommaso, perché noi omosessuali soffriamo sempre, e in particolare quando dici che volevo mettermi in mostra, sono quarant’anni che mi metto in mostra, non avevo bisogno di fare lo show”. Ha poi proseguito descrivendo la Ruta una stratega che piange senza motivo.

La Ruta ha continuato a difendere la sua posizione ma Malgioglio le ha voltato le spalle e si è andato a sedere. Il conduttore ha quindi chiesto l’opinione di Pupo. Pupo ha preso le parti di Maria Teresa, affermando: “Tutti qui abbiamo bisogno di visibilità è il nostro lavoro che lo chiede”.

Anche Guenda ha preso le parti di sua madre ed ha ritenuto molto ingiusto l’accanimento contro di lei, che è stata sempre gentile e sorridente nella casa. Alla fine della stessa puntata, la Ruta ha perso al televoto ed è stata eliminata dal reality. Molto probabilmente le polemiche non cesseranno e sentiremo ancora parlare di lei.