GF Vip, Cristiano Malgioglio contro Maria Teresa Ruta: "È una grande stratega"

Tra i concorrenti più chiacchierati di questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, è sicuramente Maria Teresa Ruta. La showgirl infatti nella casa si è contraddistinta per il suo carattere molto forte, dando spesso una mano a coloro in difficoltà negli studi di Cinecittà.

Questo suo carattere esuberante però non sempre è stato apprezzato dagli altri compagni di viaggio, e le 21 nomination in cinque mesi ne sono una prova. Nonostante ciò la showgirl riesce sempre a uscire vincitrice a ogni televoto, spesso anche con un distacco maggiore, come contro Samantha De Grenet, quando viene preferita dal ben 78% delle persone a casa.

Cristiano Malgioglio contro Maria Teresa Ruta

Intanto, tra i pochi convinti del carattere esuberante della Ruta, c’è Crisitano Malgioglio. Il paroliere, seppure per pochissime settimane, è stato uno dei concorrenti di questa quinta edizione del GF Vip. I due, nonostante il poco tempo, non sono mai riusciti a stringere una vera amicizia e anche in questa circostanza Malgioglio lancia una frecciatina nei confronti di Maria Teresa.

Secondo il parere di Cristiano Maglioglio la concorrente sarebbe solamente una bravissima attrice: “Per me Maria Teresa Ruta è una grande stratega ed è anche molto falsa. Lei, appena esce dalla casa del Grande Fratello, deve aprire una scuola di recitazione e io voglio essere il suo preside. È una stratega meravigliosa perché piange per niente e potrebbe davvero vincere il GF, perchè recita in maniera straordinaria”.

Maria Teresa Ruta non si scompone più di tanto dinanzi alle dichiarazioni di Cristiano Maglioglio e, con la sua solita ironia, rivela di essere felice delle attenzioni del paroliere e che da giovane coltivava il sogno di diventare come Monica Vitti ma, nonostante tutti i provini fatti, non essendoci mai riuscita ha deciso di diventare giornalista.