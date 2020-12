GF Vip, Samantha De Grenet e Serena Grandi confermano il loro ingresso nella Casa

Con il passare dei giorni stanno uscendo i nomi di chi entrerà nelle prossime settimane al Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Fino a questo momento le new entry sono stati Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis, Selvaggia Roma e Giulia Salemi.

Quattro nuovi concorrenti sono ancora insufficienti a oggi, dal momento che Mediaset ha deciso di prolungare la trasmissione fino al mese di febbraio. Proprio grazie a questa scelta nella Casa dovrebbero entrare almeno altri nove concorrenti, arrivando quindi a un cast composto da circa diciannove personaggi famosi.

Le prime due ufficialità

Nelle ultime ore Samantha De Grenet ha confermato i gossip sul proprio conto dichiarando, con un lungo video pubblicato sul suo profilo Instagram, la presenza nel cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip: “Ora ve lo posso dire! La prossima settimana inizierà per me una nuova avventura e non vedevo l’ ora di potervelo comunicare personalmente. Seppur virtualmente vi abbraccio uno per uno e vi ringrazio per il vostro affetto e fin d’ ora per il vostro supporto. Vi voglio bene”.

A sorpresa invece Serena Grandi, nelle sue storie di Instagram, ha rivelato brevemente la sua presenza nel cast del reality show: “Entro nel GF Vip che emozione”. Trattandosi di un nome mai uscito fino a questo momento in molti stanno mettendo in dubbio le parole scritte dall’opinionista di Barbara D’Urso, anche se la sua stories non sembra portare a nessun tipo di fraintendimento.

Gli altri sette nomi che dovrebbero entrare nella Casa ma di cui manca l’ufficialità sono: Andrea Zenga, Cecilia Capriotti, Carlotta Dall’Isola, Filippo Nardi, Ginevra Lamborghini, Mario Ermito e Sonia Lorenzini. È arrivato invece il “no” da parte di Alex Di Giorgio, il concorrente omosessuale “richiesto” da Tommaso Zorzi nelle scorse settimane.