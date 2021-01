GF Vip, problemi legali per Dayane Mello: "Ci sarà un casino fuori"

Giorni alquanto tristi e depressi per Dayane Mello. In questo periodo la ragazza sembra infatti molto poco propensa a ridere e a scherzare. Molto spesso le telecamere la riprendono sempre sola, seduta a rimuginare. Nonostante le voci amiche di Samantha De Grenet e di Rosalinda Cannavò, pare che la Mello non trovi ancora quella fiamma di ripresa che gli consenta di ritornare la ragazza che era qualche settimana fa.

Come se non bastasse, di recente la Mello ha avuto modo di conferire con la produzione in confessionale, mettendola al corrente di alcuni fatti accaduti all’esterno della casa, dal punto di vista legale. Dayane infatti è stata invitata a firmare un documento dalla sua manager, per un cambio di avvocato.

Al momento non è ancora chiaro l’oggetto preciso della comunicazione, ma ecco quanto ha dichiarato la ragazza alle sue amiche, una volta uscita dalla stanza: “Ho firmato un documento adesso che la mia manager mi ha mandato per un cambio di avvocato. Per me sta succedendo qualche cosa. Ci sarà un casino fuori“.

La Cannavò si è mostrata subito preoccupata, ma intanto le azioni e le eventuali contromisure legali sono limitate all’interno della casa. Intanto sul web si è già fatta strada una probabile ipotesi in merito, che riguarda la ragazza di Andrea Zelletta, ovvero Natalia Paragoni. Quest’ultima, infatti, aveva a più riprese espresso l’intenzione di voler diffidare il “Grande Fratello Vip“ per danno d’immagine.

In molti pensano che questa diffida sia stata estesa anche alla Mello, in quanto lei in primis aveva lanciato pesanti accuse alla Paragoni, facendo diventare la situazione molto pesante, quasi insostenibile. Un’ipotesi che in effetti appare verosimile, ma tutto è ancora molto aleatorio. Bisognerebbe attendere magari le prossime puntate, qualche accenno di Signorini, per scoprire se quanto ipotizzato possa corrispondere o meno alla verità.