GF Vip, Natalia Paragoni diffida la produzione e non accetta il confronto con Andrea Zelletta

La storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è nata sotto l’occhio delle telecamere e ancora così va avanti, tra alti e bassi inattesi. I due che si sono conosciuti e scelti a “Uomini e Donne”, dove lui era il tronista di turno e lei la sua corteggiatrice, stanno insieme già da qualche anno. Andrea è però adesso impegnato nelle vesti di concorrente nella casa del “Grande Fratello Vip” e un gossip infuocato sul conto di Natalia è venuto fuori, proprio in questo periodo.

Negli ultimi giorni si è vociferato incessantemente di un presunto tradimento, di cui la Paragoni si sarebbe resa protagonista ai danni del fidanzato. Questa estate, durante un viaggio a Capri con amici e amiche, è lì che Natalia avrebbe commesso il fattaccio. A lanciare la bomba in casa ci hanno pensato Dayane Mello e Giacomo Urtis. Inizialmente la Paragoni si è difesa e ha voluto un confronto con il fidanzato per tranquillizzarlo.

Andrea ha inizialmente creduto alla versione della sua ragazza, salvo poi iniziare a nutrire forti dubbi poche ore dopo averla incontrata. Zelletta è stato parecchio male e così la produzione del reality e Alfonso Signorini hanno deciso di concedergli un nuovo faccia a faccia con Natalia. Quest’ultima però con grande sorpresa e stupore, non ha accettato l’invito degli autori e come se non bastasse, li ha anche diffidati.

Signorini durante la diretta del 4 gennaio, ha informato Andrea della cosa ma la reazione del gieffino è stata inaspettata. Ancora una volta Zelletta ha detto di credere alla sua fidanzata e che quando uscirà si chiariranno. L’ex tronista ha anche giustificato l’assenza e il comportamento della Paragoni, attribuendolo alla volontà appunto di chiarirsi in privato.

Andrea, durante il confronto con la sua compagna ha dichiarato di aver letto sincerità nei suoi occhi e per tale ragione intende crederle e andare avanti. Nel mentre, la Paragoni che è sempre molto attiva sui social non ha proferito parola in merito. E’ stata però bersaglio di pesanti critiche, da parte del web dove Natalia è stata accusata di tradimento e soprattutto di voler ostacolare il percorso del suo fidanzato a tutti i costi solo per far parlare di sé.