GF Vip, primo forte scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia: "Perché sei così castrante?"

Dopo l’entrata di Valeria Marini al “Grande Fratello Vip“ è iniziato il conto alla rovescia aspettando lo scontro titanico tra Valeria Marini e Antonella Elia. Dopo i commenti della Elia che ha definito la Marini “un ce**o”, era già avvenuto un confronto tra le due, ma ora che la convivenza è obbligatoria ne vedremo delle belle.

Hanno iniziato a punzecchiarsi fino ad arrivare allo scontro aperto e, inaspettatamente, la pietra dello scandalo è stato un imbarazzato Aristide Malnati. Quando la Marini ha proposto di insegnargli lo stile delfino in piscina, ecco che la Elia si è risentita: “Se vai in piscina con Valeria, con me hai chiuso!“, questo l’ultimatum di Antonella per Aristide.

GF Vip, Aristide scatena la guerra tra Antonella Elia e Valeria Marini

L’uomo, tra il sorpreso e l’imbarazzato, ha provato a trovare una soluzione: “Con te (riferito alla Elia, n.d.r.) faccio la sauna, con Valeria vado in piscina“, ma l’ex ragazza di “Non è la Rai” non ha voluto sentire ragioni e ha dichiarato di voler monopolizzare l’attenzione di Aristide su di sé.

A questo punto Valeria Marini le ha chiesto: “Perché sei così castrante?“, spiegando che l’amicizia tra lei e Aristide dura da anni e hanno in comune anche una sensitiva, per ora non meglio specificata. Ma quella che sembrava essere un lancio di frecciatine, è ben presto diventato una forte lite con toni accesi.

“Tu non sei simpatica Valeria. Tu pensi di essere chissà che e non sei niente. Questa è la mostruosità della cosa”, ha attaccato la Elia visibilmente infastidita, ricevendo ben presto la risposta di Valeria che non resta certo in silenzio ad ascoltare: “Ecco, tiri fuori la cattiveria che c’è in te. Poi vedrai quando esci” le intima la Marini che poi passa a suggerirle di andare in psicoanalisi.

Allora la Elia si alza stizzita e, quando Valeria le dice che quella è casa sua, Antonella replica che è normale, visto che fuori non ha affetti che la stanno aspettando: “Questa è la casa che ti meriti!“. Insomma, una guerra senza esclusione di colpi che non sembra affatto finire qui.