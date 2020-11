GF Vip, Pretelli a Giulia Salemi: "Hai la gonna aperta?" La risposta hot della ragazza

Entrata in un secondo momento, in poco tempo ha già alterato i già precari equilibri nella casa del “Grande Fratello Vip“. Insieme a Selvaggia Roma infatti, sembra che Giulia Salemi abbia rappresentato un vero uragano nella casa più spiata d’Italia. Mentre la Roma sul fronte dei rapporti di amicizia, pare che abbia coltivato molti dissapori con quasi tutti i coinquilini, la Salemi invece sembra essere ritornata di nuovo in sintonia con il suo amico Tommaso Zorzi, e non solo.

Pare che Giulia e Pierpaolo siano molto in sintonia in questi ultimi giorni, tanto che i tanti fan della fantomatica coppia “Gregorelli“, ovvero tra Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, abbiano iniziato a captare qualche segnale tra i due, che va ben oltre una semplice amicizia. Allusioni, piccole frasi che fanno capire che tra i due stia iniziando una sorta di flirt, che magari potrebbe sfociare in qualcosa di più profondo.

La domanda di Pierpaolo e la risposta hot di Giulia

I due ragazzi infatti da qualche giorno hanno iniziato con alcune battute alquanto piccanti, soprattutto da parte di Giulia. Le telecamere della casa hanno infatti registrato Pretelli chiedere a Giulia se avesse la gonna aperta, ma la Salemi risponde di no, facendo notare: “è un pantaloncino“, aggiungendo poi quella frase hot molto allusiva: “mi stavo cambiando non guardarmi la patta. Perché io guardo il tuo pacco? Qualche volta… sotto la doccia“.

La frase è continuata con una divertita risata. Secondo i ben informati, ovvero di tutti gli utenti che seguono il GF Vip h24, sono pronti a giurare che quella non è stata la prima frase hot che i due si sono scambiati, segno quasi inconfutabile che qualcosa sta per nascere.

Nonostante quel bellissimo rapporto che Pretelli aveva creato con Elisabetta Gregoraci, nonostante l’esplicito quanto dichiarato interesse del velino per l’ex moglie di Briatore, sembra però che Elisabetta veda Pierpaolo come un semplice amico, speciale si, ma solo amicizia e null’altro tra i due.