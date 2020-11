"Gf Vip 5": la sintonia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

L’ex velino di “Striscia la Notizia” Pierpaolo Pretelli e la nota influencer Giulia Salemi sono due degli attuali concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Il Grande Fratello Vip”.

La bella modella persiana è entrata nella casa più spiata di Italia a programma televisivo iniziato insieme al calciatore ed ex marito di Simona Ventura Stefano Bettarini (già stato eliminato) e all’ex concorrente di “Temptation Island” Selvaggia Roma, lo scorso venerdì 13 novembre 2020, sconvolgendo gli equilibri presenti in casa e facendo molto parlare e discutere di sé.

La bella modella ha già partecipato alla terza edizione del reality show di Canale 5. Attraverso quell’esperienza televisiva Giulia ha avuto modo di conoscere l’ex tronista di “Uomini e Donne” Francesco Monte con cui ha iniziato una travolgente relazione sentimentale, terminata però lo scorso anno a causa di alcune incompatibilità. Questa volta infatti Giulia ha confidato di non voler in nessun modo iniziare una storia d’amore all’interno della casa.

Agli attenti telespettatori non è però sfuggito il particolare legame che si è venuto a creare tra l’influencer e l’ex velino del telegiornale satirico “Striscia la Notizia” Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo, inizialmente, sembrava aver iniziato un rapporto sentimentale con l’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci. La showgirl non ha però mai dato particolari speranze all’ex velino, facendogli capire di avere e problematiche al di fuori e tanto da mandare messaggi in codice al suo presunto fidanzato fuori dalla casa, il pilota automobilistico Stefano Coletti.

La particolare sintonia che si è creata tra Pierpaolo e Giulia non è sfuggita nemmeno ad Elisabetta che nei giorni scorsi, utilizzando dei messaggi in codice, ha chiesto all’ex velino se fosse in qualche modo interessato alla modella persiana. L’ex fidanzato di Ariadna Romero ha però risposto con una sonora risata, notando la gelosia della showgirl.