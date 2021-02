GF Vip, Orlando e Salemi al televoto: Zorzi svela la sua strategia

Nella casa del “Grande Fratello Vip” il gioco si fa sempre più duro. La finale del 1 marzo è ormai vicina e proprio adesso i vipponi attuano strategie ancora più forti. Tutti hanno ormai un solo obiettivo: vincere. Lo sa bene Tommaso Zorzi che ha ammesso di aver attuato una strategia per far fuori un avversario forte e concorrere così per la vittoria finale, senza avere tra i piedi qualcuno che magari quella vittoria potrebbe soffiargliela.

Zorzi è uno stratega e anche grazie alla sua intelligenza è molto amato dal pubblico, tanto che è uno dei candidati alla vittoria. E proprio la strategia che ha attuato durante l’ultima diretta, ha svelato ancor di più la sua natura. Andando con ordine, durante il momento delle nomination, con grande sorpresa Tommaso ha nominato Samantha De Grenet e non Andrea Zenga come tutti pensavano.

Difatti le votazioni sono terminate con Giulia Salemi votata da tutti, Stefania Orlando votata da Giulia e Pierpaolo e proprio Tommaso ha invece votato la De Grenet. Zorzi avendo un quadro completo delle nomination e sapendo che al televoto sarebbero andati i due più votati, ha deciso di disperdere il voto e non avallare Dayane che invece aveva nominato Zenga. Al televoto sono così finite Giulia e Stefania.

Tutto ciò per pura strategia, come lo stesso influencer ha ammesso nelle ultime ore. Parlando coi suoi compagni d’avventura, Zorzi ha dichiarato che ha fatto tutto ciò solo per eliminare un concorrente forte con questo televoto, anche se a rimetterci dovesse essere Stefania, la migliore amica di Tommaso nella casa. O forse Zorzi è sicuro che i suoi fan la salveranno e faranno fuori la Salemi, con la quale nelle ultime settimane ha discusso e non poco.

“Se io avessi nominato Zenga anche lui sarebbe finito al televoto con Giulia e Stefania. Lo avrei mandato al macello, e poi strategicamente uno a mio avviso meno forte al televoto me lo porto fino alla fine. Che faccio uscire Zenga adesso e poi me la devo giocare con quelli forti forti in finale? Io ho lasciato che andassero quelli forti al televoto. Ho nominato Samantha ed ho buttato via il voto“, queste le parole di Tommy.

La De Grenet ha ammesso che dal punto di vista del gioco, non fa una piega. Lo stesso influencer ci ha abituato a continui colpi di scena, nominando persone a lui vicine. Come quando qualche mese fa nominò Stefania, mentre un paio di settimane fa ha nominato Maria Teresa Ruta, la quale proprio a seguito della nomination è stata eliminata dal gioco.