GF Vip, Malgioglio sbaglia ripetutamente il nome della Gregoraci e sbotta: "Non mi rispondi mai"

Una scelta sempre vincente ed azzeccata quella di Malgioglio. L’ingresso del paroliere nella casa infatti si è dimostrata, ancora una volta, una mossa davvero vincente per il noto reality “Grande Fratello Vip“. Proprio come un jolly in un mazzo di carte, così Cristiano Malgioglio riesce sempre nell’intento di risollevare gli ascolti ed il morale del gruppo, laddove c’è infatti la necessità di riprendere un po’ l’umore dei ragazzi nella casa più spiata d’Italia.

Già nella passata edizione Malgioglio aveva partecipato al reality, sentendosi sempre a suo agio, nonostante le tante telecamere proiettate su di lui, riuscendo addirittura a diventare una star del web, con le sue movenze e i suoi comportamenti. Anche a questo giro non si è smentito nemmeno un po’. Una persona che sembra aver legato in pochissimo tempo con il paroliere è Tommaso Zorzi.

L’influencer di recente si è infatti confessato a cuore aperto con Cristiano, dichiarando di essere innamorato di Francesco Oppini. Non solo confessore Malgioglio, ma anche generatore di risate e ilarità. Infatti ha di recente commesso una serie di piccole ma divertenti gaffe nei confronti della modella calabrese, Elisabetta Gregoraci.

Un video, che ha fatto subito il giro del web, riprende i ragazzi nella casa seduti a tavola, quando a un certo punto si sente la voce di Cristiano chiamare una certa “Ale“. Dopo la seconda volta che Malgioglio chiama il suddetto nome, senza ovviamente ottenere risposta, Zorzi interviene: “Chi è Ale? Elisabetta?“, a quel punto il paroliere infatti aggiunge: “Io la chiamo Ale…ti chiamo Ale e non mi rispondi mai!“.

La risposta della Gregoraci non si è fatta attendere, correggendo Malgioglio per l’ovvio errore: “Eh amore mi chiamo Eli, mi dici Ale…“. Un’esplosione di risate e ilarità si è generata a tavola, rendendo il tutto strano ma allo stesso tempo divertente. L’entrata di Malgioglio è stata forse una ventata di aria fresca per i concorrenti già rinchiusi nella casa da tempo.