GF Vip, Malgioglio e il discorso sull’amore omosessuale che ha scatenato l’ira del web

Nella casa più spiata d’Italia non si smette mai di apprendere notizie, a volte belle a volte brutte, altre divertenti, ma quello che è certo è che il “Grande Fratello Vip” non smette mai di sorprendere, soprattutto ora che è entrato un volto molto noto, Cristiano Malgioglio. Il cantante infatti non è nuovo dello show, tanto che nelle passate edizioni si può dire che divenne la regina incontrastata del reality, diventando di fatto il vincitore morale della passata edizione.

A questo giro sembra che il paroliere abbia tutte le intenzione di concedere il bis al suo vasto pubblico di fan, ma oggi si parla di Cristiano sotto un altro aspetto, una veste più delicata e senza dubbio più sensibile. Il cantante ha di recente avuto una conversazione molto delicata riguardante l’amore omosessuale, in merito alla quella confessione fatta dal suo nuovo amico e coinquilino Tommaso Zorzi.

L’influencer aveva infatti confessato a Malgioglio che, durante la permanenza del suo amico Francesco Oppini nello show, ha avuto modo di innamorarsi di lui. Amore che, a quanto pare, non era per niente corrisposto, facendo quindi soffrire il giovane 25enne e a quel punto Cristiano decide di dire a Tommaso tutta la verità, nuda e cruda per quanto riguarda l’amore omosessuale.

La dichiarazione di Malgioglio che ha scatenato il web

Cristiano di fatto dichiara: “Purtroppo amore ricordati che noi siamo sempre destinati a restare soli. Tu t’innamori, t’innamori… Perché non vanno mai d’accordo nemmeno le vere coppie, quelle tra uomo e donna, figurati noi. Purtroppo è così, non c’è niente da fare. È un segno, purtroppo è un segno“. Parole che avranno di certo colpito il cuore del giovane Zorzi ma che non sono state accolte nel migliore dei modi dal popolo del web, che ha subito risposto all’esternazione del cantante.

Persino Lazzaro Paradiso, manager, amico e gestore delle pagine social di Zorzi, ha voluto piccare il discorso di Malgioglio, affermando: “Dire ad un ragazzo di 25 anni che rimarrà solo a vita, sottintendendo che l’amore omosessuale sia solo passionale e non reale, è la cosa più sbagliata che si possa fare. Spiace per Malgioglio, ma Tommaso ha la fortuna di essere nato nel 1995 in un mondo decisamente più evoluto rispetto a quello che lui sta raccontando“. Con ogni probabilità verrà ripreso in discorso in futuro.