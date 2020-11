GF Vip, lite tra Gregoraci e Salemi, un’amica conferma: "Giulia è stata invitata da Briatore"

Momenti di silenzio (forse prima della tempesta), regnano tra le due amiche/nemiche. Si parla infatti di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. La lite e le incomprensioni tra le due gieffine continuano, nonostante sia quasi passata una settimane. A dirla tutta, finora non c’è mai stato un momento, un’occasione in cui poter parlare e chiarire la faccenda.

Durante la scorsa puntata, il padrone di casa del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini, ha lanciato la bomba: pare che la Salemi si sia intrufolata a trascorrere l’estate di qualche anno fa insieme alla Gregoraci e a Briatore, tanto che la stessa Elisabetta aveva dato della scroccona alla Salemi, ma lei ha saputo ben difendersi, affermando che la realtà dei fatti è un’altra, ovvero che lei è stata invitata da Briatore e che di certo non si sarebbe intrufolata per scroccare la vacanza.

Dopo la bomba sganciata da Signorini nella casa si preannunciavano fuoco e fiamma tra le due, ma per il momento il litigio sembra sia rientrato, o quanto meno non affrontato. A questo punto della storia però, entra in scena un altro personaggio, ovvero Raffaella Zardo. Quest’ultima potrebbe di fatto ricoprire un ruolo chiave nella questione, in quanto era presente agli incontri tra la Gregoraci e la Salemi.

Le dichiarazioni della Zardo

La Zardo infatti ha confermato quanto aveva più volte dichiarato Giulia, ovvero che è stato Briatore ad invitare la ragazza e che non c’era solo la Salemi come volto noto insieme a Flavio: “Giulia è stata invitata e ospitata da Flavio Briatore per passare qualche giorno insieme in Sardegna. Non è stata assolutamente cacciata dalla Costa Smeralda come ho sentito dire“.

In ultimo la ragazza ha poi aggiunto: “Spero vivamente che Giulia ed Elisabetta diventino amiche perché voglio bene a entrambe“. Ovviamente questo è un terreno fertile per Signorini, che con ogni probabilità ritornerà sulla questione, cercando dunque di smuovere ulteriormente le acque tra le due ragazze. Non resta allora che attendere la prossima puntata e scoprire come si evolverà la questione.