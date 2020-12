GF Vip, le terribili parole di Amedeo Goria alla sua ex Maria Teresa Ruta

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato risalente a un paio di settimane fa. Nel video in questione, Maria Teresa Ruta raccontava a Giulia Salemi di quando era una giovane conduttrice dalla carriera in ascesa e doveva condurre un programma importante accanto a un famossissimo conduttore di cui ovviamente ha omesso il nome.

Era il 1991, la Ruta aveva appena vinto il Telegatto ed era andata in hotel per un incontro di lavoro col conduttore in questione. E lì aveva ricevuto una proposta che l’aveva lasciata di sasso: l’uomo dava per scontato che lei andasse a letto con lui, al punto che si era meravigliata di non averla trovata in camera già nuda. Ovviamente l’imbarazzo di Maria Teresa era stato enorme.

Le parole di Amedeo Goria feriscono tutte le donne

La gieffina si era rifiutata affermando di avere una famiglia, un marito che amava alla follia e una figlia piccola (c’era solo Guenda, perché Gian Amedeo non era ancora nato). Nonostante ciò, le era rimasto dentro un senso di squallore. Giulia Salemi l’ha compresa benissimo, avendo subito anche lei, come tantissime donne del mondo dello spettacolo e non, delle proposte indecenti.

Ma il peggio è venuto quando Alfonso Signorini si è detto basito da quello che le aveva detto suo marito (oggi ex) Amedeo Goria quando gli aveva raccontato tutto. Anziché indignarsi assieme a lei, arrabbiarsi e stringerla tra la braccia per consolarla, l’uomo le aveva detto che se era per la sua carriera, per una volta sola avrebbe anche potuto perdonarla e chiudere un occhio. Inutile dire che, a queste parole, in studio è letteralmente calato il gelo.

Impietosa, la regia ha indugiato sulle facce incredule e sconvolte dei gieffini, in primis delle donne: Guenda Goria, umiliata, si è nascosta il viso tra le mani pensando alle parole dette da suo padre in una circostanza così delicata e tremenda, mentre Stefania Orlando e Selvaggia Roma hanno strabuzzato gli occhi. Anche Maria Teresa è parsa di ghiaccio, e con espressione desolata ha affermato di non aver mai compreso fino in fondo il senso del discorso del marito.