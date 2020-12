GF Vip, la Gregoraci bacia Pretelli prima di abbandonare la casa

Ha abbandonato definitivamente la casa del GF Vip la bella e affascinante Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore ha preferito lasciare il reality piuttosto che proseguire l’avventura fino a febbraio. La 40enne aveva già accennato in passato che se il reality fosse durato di più non sarebbe rimasta, perché non intendeva trascorrere il Natale senza il figlio Nathan Falco, avuto con Briatore.

Così ha salutato i suoi coinquilini, ma prima di andare via ha dato un bacio a quella che in questo suo percorso è stata la persona a cui si è legata di più, Pierpaolo Pretelli. In questi giorni la Gregoraci aveva detto che il 7 dicembre sarebbe andata via. La bella Elisabetta non ha indietreggiato e non è tornata indietro nella sua decisione, come invece avrebbe voluto il conduttore e giornalista Alfonso Signorini, che fino all’ultimo ha sperato che restasse.

La produzione, però, in vista dell’uscita di Elisabetta, qualche giorno fa ha mandato lei e Pretelli nel Cucurio per trascorrere insieme il tempo che le rimaneva prima di andare via. Ai due concorrenti è stata anche regalata una stampa del loro primo bacio, che Elisabetta e Pierpaolo si sono scambiati durante una prova ricompensa.

Ma tutte le sorprese organizzate per Elisabetta non sono bastate a trattenerla nella casa, la showgirl aveva solo voglia di tornare dal figlio. Proprio poco prima di uscire, però, con Signorini che insisteva per capire se c’era la speranza di iniziare una storia una volta fuori dalla casa, Elisabetta ha dato un bacio a stampo a Pierpaolo.

Una volta in studio la Gregoraci è stata accolta dal conduttore con grande gioia e ha potuto vedere la clip con i momenti più belli trascorsi all’interno della casa. Purtroppo ha dovuto affrontare un’acida e agguerrita Antonella Elia, che ancora una volta le ha lanciato un mare di accuse. Elisabetta si è difesa come ha potuto, ma nulla ha scalfito il suo sorriso e si vedeva che era pronta per riabbracciare il figlio.