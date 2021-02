GF Vip, la confessione di Rosalinda su una fiction targata Ares Film: "Pensavo di morire"

All’inizio dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip“, ha tenuto banco il caso AresGate. Rosalinda Cannavò – allora Adua Del Vesco – e Massimiliano Morra, sollevarono un polverone parlando di una sorta di setta presente nell’ambiente e dove molti personaggi dello spettacolo ne erano a conoscenza ma tacevano. “Dagospia” fece poi sapere che si trattava della casa di produzione di serie tv, Ares Film.

La questione è finita poi nel dimenticatoio, con i vertici Mediaset che hanno cancellato i video dove veniva menzionata la storia, nei diversi programmi televisivi è stato posto il veto e così si è andati oltre. Nelle ultime ore, Rosalinda ha menzionato nuovamente l'”Ares Film”, ma questa volta per raccontare un episodio legato ad una delle fiction prodotte dalla società di Alberto Tarallo, che l’ha segnata per sempre.

La Cannavò prese parte a “L’onore e il rispetto 3“, dove vestiva i panni di Venere, la figlia di Tripolina impersonata da Giuliana De Sio. La gieffina ha richiamato alla mente un episodio accaduto sul set e che l’ha traumatizzata. Parlando con Andrea Zenga, col quale ha intrapreso una storia d’amore sbocciata da pochissimi giorni, Rosalinda per farsi conoscere meglio gli ha raccontato alcune esperienze di vita vissute.

“In una scena lui mi ha uccisa e messa nel cofano. Ero nel cofano in questa macchina d’epoca. Stavo scomodissima, soffro di claustrofobia. Sento lo stop della regia e sento urlare tutti ‘come cavolo si apre questa auto?’. Ero impanicata, graffiavo e davo i pugni. Mi sono sentita morire. Terribile, non ci sono altre parole per quello che ho passato. […] Non ho capito come mai mi abbiano messa davvero dentro. […] Quell’esperienza mi ha traumatizzata“, questo il racconto della gieffina.

Rosalinda ha spiegato che quell’episodio ha avuto degli strascichi poi nella sua vita. Difatti la gieffina dopo quanto accaduto, non scende più sott’acqua perché ha paura di morire affogata. Nel mentre la Cannavò è sempre più vicina a Zenga e al contempo sempre più lontana da Dayane Mello. Chissà cosa accadrà nei prossimi giorni, staremo a vedere.