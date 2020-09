Ares Gate, i dettagli e la conferma di Alfonso Signorini: "Si preannuncia un nuovo caso mediatico"

La conversazione avvenuta tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sta diventando uno degli argomenti più discussi nei salotti televisivi. I due sono stati ripresi durante un confronto notturno quando hanno parlato di Teodosio Losito, conosciuto come sceneggiatore di “Il bello delle donne” e “Il Peccato e la Vergogna”.

Entrambi queste miniserie TV sono state prodotte dalla “Ares Film“, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma nel 2020, ma in questi ultimi giorni l’ex casa di produzione sta facendo discutere per il caso “Ares Gate“. Adua e Massimiliano infatti durante questa famosa conversazione parlano di una sorta di setta che li avrebbe manipolati, allontanati dagli affetti e sottomettendoli anche psicologicamente da una figura chiamata “Lucifero“. Secondo “Davide Maggio” questo personaggio misterioso sarebbe Alberto Tarallo, numero uno della “Ares Film”.

Ulteriori indizi su questa setta vengono dati anche dalla canzone di Adua Del Vesco intitolata “Sei Sei Sei” che oltre a un riferimento satanico al numero del diavolo “666” verrebbero spiegati i meccanismi della setta “Ares”. La canzone è stata scritta propria da Teodosio Losito, che secondo Adua e Massimiliano potrebbe essere scomparso proprio a causa di questo “Lucifero”.

Le parole di Alfonso Signorini

Il conduttore del “Grande Fratello Vip“, intervenuto nel format “Casa Chi”, ha voluto parlare proprio di questo nuovo scandalo: “Sono cose che non si sanno. Loro (riferendosi ad Adua e Massimiliano n.d.r) stanotte hanno avuto un confronto veritiero, molto diretto. Stanno praticamente scoprendo un sistema, che è poi un sistema collaudato, che porterà a degli sviluppi direi clamorosi”.

Per il momento le dichiarazioni di Alfonso Signorini si fermano qui e sembra che non voglia aggiungere nuovi particolari: “Io di più per adesso non mi sento di dire, però certamente da quello che ho sentito ieri sera si preannuncia un nuovo caso mediatico davvero importante e, lasciatemi dire, per tanti aspetti inquietante”.

Ma anche da “Pomeriggio Cinque”, condotto da Barbara D’Urso, viene confermata questa setta. Infatti proprio la conduttrice dichiara di aver saputo di questa setta da un attore molto famoso, mentre Lory Del Santo a “Mattino Cinque” rivela che anche una sua attrice avrebbe fatto parte di questa setta.