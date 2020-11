GF Vip: incidente hot per Tommaso Zorzi, ripreso da Enock

Si potrebbe quasi compilare una rivista con le scene hot che trapelano dalla casa più spiata d’Italia. Si parla infatti delle scene di nudità nel reality del “Grande Fratello Vip“. In questa nuova edizione sembra che i protagonisti principali di questa esilarante ‘rubrica’ siano personaggi come Tommaso Zorzi, Patrizia De Black e persino il neo entrato Paolo Brosio.

Sembra però che una nuova scena sia stata catturata dalle attente telecamere della casa, che ritrovano ancora una volta, come protagonista principale della vicenda, l’influencer Tommaso Zorzi. Nonostante sia stata una scena nata per puro caso, le immagini hanno comunque fatto il giro del web in pochissimo tempo.

A sollevare la questione è stato il suo coinquilino, Enock Barwuah. Sembra infatti che durante un discorso, anche molto serio, dove Zorzi ha affrontato il tema della razzismo con il fratello di Mario Balotelli, pare che Enock abbia intravisto una parte intima di Zorzi del tutto scoperta. Inizialmente sembra che l’influencer non si sia accorto della nudità, tanto che è stato l’amico a sottolineare la cosa.

La ripresa di Enock alla nudità di Zorzi e la scarsa igiene della De Blanck

Dopo poco tempo infatti, Enock ha fatto presente la cosa a Tommaso. Il ragazzo ha poi raccontato l’accaduto, affermando con fare divertito: “Una volta stavo parlando con Enock sul razzismo, e dieci minuti dopo mi fa “hai un cogl**ne in fuorigioco”. Pensa a fare un discorso serio con una pa*la di fuori. Rende tutto più credibile“.

Intanto nella casa si combatte anche con la presunta scarsa igiene della contessa, tanto che la stessa Maria Teresa Ruta ha criticato ampiamente le condizioni in cui versa la stanza dove alloggia la donna: “Io sono andata perché dovevo toglierle i bigodini, ma è improponibile. Non si può dormire lì. È sporchissima. Ma c’è di tutto: roba da mangiare, cose, avanzi. C’è un tanfo lì dentro“.