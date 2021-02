GF Vip, i social si schierano con Giulia Salemi lanciando l’hashtag #graziegiulia

A circa due settimane dalla finale del “Grande Fratello Vip” Giulia Salemi è stata definitivamente eliminata dal reality condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Pupo e Antonella Elia. L’influencer però, nonostante sia entrata a gara già in corso, è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori da casa.

Questo viene dimostrato anche dall’ultimo televoto, in cui Giulia Salemi è stata eliminata con il 46%, mentre Stefania Orlando (con l’appoggio dei numerosi fan di Tommaso Zorzi) ha ottenuto il 54%. Fino a ora non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla sua avventura al “GF Vip”, ma non va escluso che potrebbe essere già ospite nella diretta di lunedì per appoggiare Pierpaolo Pretelli.

I fan si schierano con Giulia Salemi

La Salemi ha ottenuto un gran consenso fuori dagli studi di Cinecittà grazie alla sua relazione d’amore proprio con Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di “Striscia la notizia”, che sino a quel momento stava cercando in ogni modo di conquistare il cuore di Elisabetta Gregoraci, è rimasto folgorato dal suo ingresso nella casa.

In queste ore su Twitter è stato lanciato l’hashtag “#graziegiulia” dove tanti fan ricordano sia i “Prelemi” che la sua avventura nella casa: “Ho un senso di vuoto dentro che nemmeno il miglior Cheeseburger del mondo potrebbe colmare. #GrazieGiulia per averci dato modo di scoprire la bella persona che sei, solo che adesso non possiamo più farne a meno, e passare dal vederti h24 al non sapere nulla è un trauma #prelemi” oppure: “Noi tutti ancora scioccati della tua eliminazione. Ci voleva un televoto fatto a cavolo per farti uscire. Eri e sei la più forte di tutti. Continua su questa strada, realizzerai tutti i tuoi sogni #graziegiulia”.

Riguardo al televoto nei giorni scorsi sono nate delle forte polemiche da parte dei fan club della Orlando e di Giulia Salemi. Il sito del “Grande Fratello Vip” infatti ha bloccato la possibilità agli utenti di poter votare dalla loro piattaforma, consentendo quindi solo di dare una preferenza via SMS.