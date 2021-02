GF Vip, Giulia Salemi eliminata. L’attacco di Pupo: "Sei una gatta persiana che si attacca ai gioielli di famiglia"

L’ultimo televoto del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è stato molto criticato sul web in questi giorni. Il sito internet della trasmissione ha infatti dovuto scontrarsi con un problema tecnico che ha praticamente vietato di poter votare sulla piattaforma. Proprio per questo motivo i telespettatori hanno potuto esprimere la loro preferenza con un SMS.

Sui social si è gridato subito al complotto, ove sia i schieramenti di Stefania Orlando che Giulia Salemi si sono accusati a vicenda per aver mandato in tilt la pagina. In molti hanno ipotizzato che dietro a questa decisione potesse esserci una squalifica nei confronti di Samantha De Grenet a causa delle frasi dette ad Andrea Zelletta, ma come abbiamo potuto vedere in puntata la showgirl è rimasta nella casa. Intanto, collegandosi al sito del “GF Vip”, sembra essere ritornato disponibile la votazione online.

L’eliminazione di Giulia e la gaffe commessa da Pupo

Ritornata alla puntata andata in onda nella giornata del 19 febbraio il televoto ha fatto scontrare le due regine della casa: Giulia Salemi e Stefania Orlando. A spuntarla è l’ex compagna di Andrea Roncato con il 54% delle preferenze da casa, mentre Giulia si ferma al 46%.

La ragazza, una volta saputa della sua eliminazione al “Grande Fratello Vip”, ha voluto mostrare tutto il sostegno a Pretelli, visibilmente deluso per la notizia: “Pier vai e vinci per me, io non rimpiango nulla… non ti voglio vedere così triste però! Non mollare”.

Intanto, come riportato anche dal sito “Today“, a pochi minuti dall’eliminazione Pupo ha voluto dare un parere nei confronti di Giulia Salemi commettendo una clamorosa gaffe: “Sei come una gatta persiana che si attacca ai gioielli di famiglia perché parli, parli, parli e parli. Segui il mio consiglio da uomo, cerca di parlare meno ogni tanto”.