GF Vip, i fan avvertono Pierpaolo Pretelli fuori dalla Casa: "Giulia Salemi ti usa per il gioco"

Stanno nascendo nuove problematiche per la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La prima a cercare di mettere un freno a questa relazione è la signora Margherita, madre dell’ex velino di Striscia la notizia, in cui lo invita nel frenare alcuni comportamenti dal momento che sta perdendo consensi.

Ribadisce lo stesso discorso durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andato in onda nella giornata di lunedì, ma Pierpaolo Pretelli fa capire di voler continuare ancora questa conoscenza. Con il passare dei giorni si sta avvicinando sempre di più a Giulia Salemi, nonostante le ultime voci non proprio benevoli nei loro confronti.

Nuove complicazioni tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Nonostante abbia provato ad ignorare le dichiarazioni della madre, Pretelli nella giornata di ieri ha ricevuto un messaggio da parte di una donna con un megafono. In questa circostanza una fan rivela che l’ex concorrente di Pechino Express sarebbe già fidanzata insieme ad un ragazzo di nome Alessio e per questo motivo lo starebbe usando solamente per andare avanti al Grande Fratello Vip.

La voce femminile ha urlato: “Devi capire che Elisabetta non ha nessuno fuori. Ca**o lo capisci che Giulia sta con te solo per il gioco? Pierpaolo stai attento, Giulia è fidanzata con Alessio“. L’influencer italo persiana ha immediatamente smentito questa voce a Pierpaolo, dichiarando di non conoscere nessun ragazzo di nome Alessio.

Pierpaolo però non sembra essere del tutto convinto dalle parole di Giulia: “Io mi fido di te, non credo tu sia fidanzata. Ma il fatto che ridi mi crea il dubbio”. I due sono rimasti per un po’ di tempo fuori dal giardino a parlare dell’accaduto e Pretelli si è mostrato spesso molto nervoso. Con il passare dei minuti Giulia Salemi inizia a diventare contraddittoria dichiarando di conoscere un Alessio (precisamente Romagnoli il calciatore del Milan n.d.r) ma il difensore sarebbe già fidanzato con una sua amica.