GF Vip, mamma Margherita attacca la relazione tra il figlio Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: "Cerca di moderarti"

La famiglia di Pretelli in questi giorni ha mostrato, con degli indizi sui social network, di essere contrario alla relazione tra Pierpaolo e Giulia Salemi. Il padre dell’ex velino di Striscia la notizia ha messo un like ad un post pubblicato da Salvo Veneziano in cui attacca pubblicamente la Salemi per aver avuto un rapporto con Abraham Garcia a poche ore dal suo ingresso a MTV Super Shore.

Nonostante questo la conoscenza tra Pierpaolo e Giulia sta andando a gonfie vele ed a quanto pare il 30 enne sembra aver dimenticato del tutto Elisabetta Gregoraci. L’ex compagna di Flavio Briatore, come annunciato da lei stessa su Instagram, è stata assente durante la diretta siccome si trovava a Dubai insieme al figlio Nathan Falco.

L’incontro tra mamma Margherita e Pierpaolo

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andato in onda nella giornata del 4 gennaio su Canale 5, si è discusso delle parole della signora Margherita su una presunta perdita dei consenti di Pretelli per la sua conoscenza con Giulia Salemi. Pierpaolo rivela di averci pensato molto a queste dichiarazioni, ammettendo di averla in parte capita e pensa che si sia espressa male in quella circostanza.

Successivamente Pierpaolo riceve una sorpresa da parte di mamma Margherita che riprende il suo discorso iniziato a Capodanno: “L’altra volta non abbiamo finito il nostro discorso. Volevo dirti che forse non era il momento giusto quella sera, ma oggi ti voglio dire che hai un bimbo a casa, cerca di moderarti un poco… Anche i baci, magari sulla guancia, gli abbracci… ci sono anche i tuoi nonni che ti guardano sempre”.

Pierpaolo però non sembra essere totalmente d’accordo con le sue dichiarazioni e risponde in una maniera alquanto stizzita alla madre: “Ci sono delle emozioni che non riesco a controllare. Starò più attento. Ho 30 anni e so quello che faccio. So dove posso arrivare e dove non arriverò”.