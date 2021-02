GF Vip, Giuliano Condorelli prende le distanze da Rosalinda e ricorre agli avvocati

Il flirt fra Rosalina Cannavò ed Andrea Zerga all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” è arrivato agli occhi di tutti. Scene molto romantiche, se non fosse che ad osservare il tutto ci sia anche il fidanzato di Rosalinda, Giuliano Condorelli, che non ha attutito bene il colpo. L’uomo ha quindi preso una dura decisione che è stata riportata anche all’interno della casa più spiata d’Italia.

Durante la messa in onda del reality, Alfonso Signorini ha comunicato alla ragazza che il suo fidanzato ha contattato gli avvocati. Il conduttore, rivolgendosi alla ragazza, ha infatti affermato: “Rosalinda, devi sapere che Giuliano ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto”.

La storia d’amore fra Rosalinda e Giuliano si direbbe, quindi conclusa. Dopo aver saputo la notizia, la protagonista di questo triangolo si è portata le mani sul viso. Andrea Zenga ha tentano invano di consolare la giovane ma poi è intervenuto Tommaso Zorzi, che ha cercato di tranquillizzare la ragazza dicendole: “Sfruttala proprio come un nulla osta. […] A questo punto, liberi tutti”. Lei ha annuito senza parlare, probabilmente le ci vorrà del tempo per metabilizzare il tutto.

Sembrerebbe così conclusa la relazione tra Rosalinda e Giuliano, che durava da circa 10 anni. L’uomo, probabilmente ferito, ha chiuso i suoi profili social. C’è da sottolineare che il flirt tra Rosalinsa e Zenga dura ormai da diversi giorni. Anche Dayane Mello, che prima prendeva le parti di Rosalinda, ora sembra storcere il naso di fronte ai continui avvicinamente dei due.

Secondo Dayane, infatti, starebbe mancando di rispetto anche alla famiglia di Giuliano. Giulia Salemi, invece, sembra stare dalla parte di Rosalinda. Ora non rimane che aspettare per vedere come evolverà la vicenda e se ci sarà un confronto tra i tre protagonisti della storia.