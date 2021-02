GF Vip, Zenga e Rosalinda si dichiarano interesse reciproco: la reazione di Giuliano

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, Rosalinda Cannavò ha subito un percorso di metamorfosi che l’ha portata dall’essere Adua Del Vesco a recuperare la sua vera identità e tornare Rosalinda. L’attrice che è fidanzata da più di 10 anni con Giuliano Condorelli, ha persino messo in discussione il loro legame, domandandosi se sia ancora innamorata di lui.

Giuliano è anche entrato in casa chiedendo a Rosalinda di andare a vivere insieme, ma la gieffina è apparsa sempre più confusa. Ciò che ha portato la Cannavò a confondere sempre più le idee, è stato l’ingresso in casa di Andrea Zenga. Da diverse settimane, i due si sono avvicinati e la storia flirt/non flirt ha iniziato a serpeggiare. Zenga è apparso attratto da Rosalinda e lo stesso dicasi per lei.

Adesso però tutte le maschere sono cadute e senza giri di parole, i due gieffini si sono dichiarati interesse reciproco. Andrea ha ammesso di volerci provare in qualche modo, aggiungendo poi che se Rosalinda dovesse accorgersi di amare ancora Giuliano, lui farebbe un passo indietro. Un momento davvero tenero, che ha visto i ragazzi parlare col cuore in mano.

“Fosse stato per me a livello di chiacchiere, sguardi e abbracci, sarebbe molto di più. In questo preciso istante però, penso a te: quello che ti fa stare bene io lo faccio. Se devo fare un passo indietro lo faccio, se devo farne uno in avanti lo faccio con molto piacere. Non voglio metterti in difficoltà e voglio aspettare i tuoi tempi. In qualunque modo io ci sono“, queste le parole di Zenga a Rosalinda.

La Cannavò ha risposto che anche a lei fa piacere l’interessamento di Andrea, aggiungendo che è una situazione complicata e la testa le esplode dalla confusione. Tutto ciò ha naturalmente scaturito la reazione di Giuliano. Il fidanzato della Cannavò ha risposto alla cosa cancellando il suo profilo Instagram. Probabilmente Condorelli sarà stato sommerso da messaggi di fan e curiosi.