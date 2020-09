GF Vip, Franceska Pepe prova a baciare Tommaso Zorzi

Continuano le avventure all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“. Il programma ha di fatto organizzato un simpatico sabato sera per gli abitanti della casa, per dare una sferzata di allegria e spensieratezza. Proprio in questo clima di divertimento che si assiste a una piccolo colpo di scena. Sembra infatti che la modella Franceska Pepe, abbia tentato a più riprese di baciare Tomnaso Zorzi.

Nei vari video che stanno circolando in questo momento sul web, si vede infatti la ragazza, leggermente alticcia, ballare insieme a Zorzi, quando a un certo punto la modella lo guarda e prova a baciarlo. Zorzi si è discostato appena in tempo dal bacio, affermando: “Raga questa mi sta provando a mettere la lingua, non so più come gestirla, aiuto. […] No, ma ci sta provando sul serio, questa è pazza. Amore no, ma giuro me l’ha detto che mi vuole“.

La serata è ancora lunga e la Pepe prova con ogni mezzo a strappare un bacio a Tommaso, nonostante sappia l’orientamento sessuale del ragazzo. Zorzi ha cercato di far ragionare la ragazza, spiegandole che “casca molto male“, in quanto il ragazzo è gay e non prova alcun interesse per le donne, ma a quanto pare alla modella questo appare un dettaglio del tutto trascurabile.

Nei video infatti è possibile ascoltare Franceska affermare: “Non mi ricordo nemmeno chi c’è in casa, io calcolo solo te. Tom è quello più difficile e quindi anche il più attraente“. In seguito si vede Zorzi all’esterno della casa, intento a fumare una sigaretta, ed afferma, rivolgendosi alla Pepe: “Ma sei fidanzata, abbiamo appena fatto pace, vogliamo già creare uno scandalo? Vogliamo fare un’altra litigata con il tuo fidanzato in diretta?“.

Non sono passati infatti tanti giorni da quelle litigate tra Tommaso e Franceska, litigi dettati prevalentemente da incomprensioni. Sembra però che oggi sia acqua passata tra i due, ma come si suol dire, mai dire mai. Non resta che attendere la prossima puntata, magari Signorini deciderà di mettere l’argomento del bacio in scaletta tra le tematiche da trattare.