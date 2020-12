GF Vip, Filippo Nardi sbugiarda Elisabetta Gregoraci: "Notte di passione? Non smentisco"

Da qualche giorno – da quando cioè si è saputo che Filippo Nardi sarebbe entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 – si è diffuso il gossip secondo cui il bel conte italo-inglese avrebbe avuto in passato una storia con Elisabetta Gregoraci. O meglio, più che una storia, una singola notte di passione risalente all’incirca a una quindicina di anni fa.

La voce è stata diffusa da un giornalista ospite di Federica Panicucci a “Mattino 5“, ma Nardi non ne aveva mai parlato prima. Venuto a conoscenza dello scottante pettegolezzo, Alfonso Signorini ha pensato bene di chiedere a Elisabetta Gregoraci – presente in studio in quanto aveva appena abbandonato la casa del GF Vip 5 – come stessero le cose e se il gossip corrispondesse a verità.

Confronto a distanza tra Filippo Nardi ed Elisabetta Gregoraci

Lei ha subito negato, ridendo come se si trattasse di uno scherzo. Ma il conduttore non era soddisfatto, così si è messo in collegamento con l’altro diretto interessato, Filippo Nardi appunto, che in questi giorni è recluso in un hotel in attesa di fare finalmente il suo ingresso nella casa durante la diretta di lunedì prossimo. L’uomo è stato subito perentorio e ha affermato di non volerne parlare.

Così sia Elisabetta che Alfonso gli hanno chiesto di essere più diretto e di specificare in maniera esplicita di non aver vissuto alcuna passione con l’ex signora Briatore. Ma il gieffino si è categoricamente rifiutato di negare e di dire che si tratta di una notizia falsa e infondata. Ha ribadito di non volerne parlare e che da questo suo atteggiamento chiunque avrebbe potuto trarre le sue conclusioni.

E la conclusione che viene spontanea è che invece sia tutto vero. Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi avrebbero davvero dei trascorsi, più che sentimentali, “passionali“, che lui ha lasciato intendere di non voler confermare per galanteria. Peccato che così facendo li ha confermati comunque!