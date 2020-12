GF Vip, Filippo Nardi pronto ad entrare nella Casa: la notte di passione con una attuale concorrente

L’entrata di Filippo Nardi nella Casa del “Grande Fratello Vip” è ormai certa e in queste ore è stata lanciata una bomba a “Mattino Cinque”, il contenitore condotto da Federica Panicucci, a proposito una bollente notte trascorsa con una attuale concorrente del reality show ancora ignara di questa scottante rivelazione.

A lanciare il gossip è stato il paparazzo Andrea Alaimo che ha raggiunto al telefono Filippo Nardi per avere conferma delle sue parole. Sicuramente la questione verrà ripresa anche in puntata da Alfonso Signorini che chiederà spiegazioni alla diretta interessata: stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci già molto provata dagli ultimi avvenimenti che l’hanno coinvolta.

Notte di passione tra Filippo Nardi e Elisabetta Gregoraci: l’indiscrezione

“E’ da una settimana che circola voce che lui abbia avuto una storia durata una notte con Elisabetta Gregoraci, diversi anni fa” ha fatto sapere Alaimo e continua: “Ho chiamato Filippo e lui molto elegantemente ha detto che di questa cosa qua non ne vuole parlare, che non parla e non parlerà mai delle storie avute con le donne, soprattutto con una mamma che è già abbastanza inguaiata per conto suo al Grande Fratello”.

Nessuna conferma, ma nemmeno nessuna smentita da parte di Nardi sulla questione. Questo farebbe pensare che il gossip potrebbe avere fondamento, anche se c’è da precisare che all’epoca dei fatti – ancora tutti da accertare – avvenuti secondo quanto riferito da Alaimo 15 anni fa, la Gregoraci non era né spostata, né aveva figli. Non è ancora certo che tra Elisabetta e Filippo ci possa essere un confronto, vista la decisione della showgirl di uscire dalla Casa per poter trascorrere il Natale insieme al figlio Nathan Falco.

Intanto pronti ai blocchi di partenza per iniziare il viaggio al “Grande Fratello Vip” ci sarebbero Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Carlotta di Temptation Island, Andrea Zenga e Mario Ermito. Le nuove entrate si sono rese necessarie per la decisione di spostare la finale del reality show agli inizi di Febbraio.