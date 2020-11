GF Vip, Elisabetta Gregoraci vuole abbandonare il reality: "Impensabile non passare il Natale con mio figlio"

E’ ormai ufficiale, la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“ terminerà a febbraio 2021. Lo sanno anche i concorrenti in gara, i quali durante l’ultima diretta hanno appreso la notizia. Notizia che ha avuto un sapore dolceamaro, perché se da un lato c’è stato chi come Andrea Zelletta si è detto pronto a proseguire la propria avventura, dall’altro invece c’è stato chi come Elisabetta Gregoraci non se la sente di andare avanti.

I vip quando hanno iniziato quest’avventura sapevano che sarebbe terminata il prossimo dicembre e sentirsi dire che si andrà avanti per altri due mesi non è di certo facile. E proprio la Gregoraci ha minacciato di voler andar via e lasciare anzitempo il reality show. Dopo aver appreso la notizia, le reazioni più forti sono state proprio la sua e quella di Francesco Oppini.

L’idea di trascorrere il natale in casa non alletta per niente l’ex signora Briatore. Elisabetta difatti non sopporta l’idea di stare lontana dai suoi affetti più cari durante le festività, suo figlio Nathan Falco in primis. Subito dopo la diretta, la Gregoraci si è sfogata e sembrerebbe che la sua decisione l’abbia già presa: quella di abbandonare la casa del “Grande Fratello Vip”.

“La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a 1 settimane in più o 2, non mesi“, queste le parole di Elisabetta.

Una reazione più che prevedibile e abbastanza comprensibile quella della Gregoraci. Ovviamente Elisabetta avrà tutto il tempo per pensarci per bene e comunicare con calma la sua decisione. Questa settimana la gieffina è anche in nomination e la possibilità che possa essere eliminata c’è. Sicuramente, se il pubblico deciderà di lasciarla in casa ma Elisabetta andrà via, il Grande Fratello perderà una delle concorrenti più amate e criticate dell’edizione in corso.