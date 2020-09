GF Vip, Elisabetta Gregoraci teme Briatore: "Non posso rimettere piede a Montecarlo"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” si parla sempre più spesso dell’alchimia tra Elisabetta Gregoraci – showgirl, conduttrice e soprattutto ex moglie del manager di Formula 1 Flavio Briatore – e Pierpaolo Petrelli, modello più giovane di lei di una decina di anni. I due si sono avvicinati molto nell’ultima settimana e da quando hanno ballato insieme sembrano proprio non riuscire a fare a meno l’uno dell’altra.

Eppure sia Pierpaolo che Elisabetta appaiono spesso frenati, come se volessero andare oltre ma si trattenessero. Indubbiamente Petrelli è quello che osa di più: non solo ha ammesso candidamente in confessionale di non provare da tempo le sensazioni che gli fa provare Elisabetta, ma più di una volta le ha anche manifestato il desiderio di baciarla.

In queste occasioni la Gregoraci ha riso, ma non ha detto no, né si è mostrata in alcun modo infastidita. Ma allora, come mai questo bacio vero non è ancora scattato? In realtà, la titubanza di Pierpaolo non è altro che il riflesso di quella di Elisabetta. Nonostante l’attrazione palpabile nei confronti dell’ex velino di “Striscia la Notizia”, lady Briatore appare fin troppo frenata.

E il motivo a quanto pare è che Elisabetta teme molto la reazione dell’ex marito, che già non era entusiasta della partecipazione dell’ex compagna a un reality show come il “Grande Fratello Vip”. Ad ammetterlo è stata lei stessa, quando ha dichiarato che è meglio che non si lasci andare troppo. “Altrimenti a Montecarlo non posso rimettere piede”, ha chiosato, parlando del Principato di Monaco, dove risiedono Briatore e suo figlio Nathan Falco.

Tuttavia il “Grande Fratello Vip” è appena cominciato e sarà dura per Elisabetta resistare ancora a lungo alle avances del bel Pierpaolo. Cosa succederà quando Flavio – e probabilmente anche Nathan Falco, che è in età scolare e dunque vede il GF Vip – vedrà qualcosa che non gli piace?