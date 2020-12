GF Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: "Ho visto con i miei occhi Giulia Salemi con Flavio…"

Elisabetta Gregoraci è sempre più isolata. Da quando Pierpaolo Pretelli si è allontanato da lei, non vedendo corrisposto il suo sentimento, e le donne per la maggior parte si sono schierate con Giulia Salemi, da lei accusata di averci provato con Flavio Briatore per ottenere ospitate e favori, la showgirl originaria di Soverato appare triste e sola come mai prima. Accanto a lei è rimasto solo il fedele “comodino” Andrea Zelletta.

Persino Rosalindà Cannavò (Adua Del Vesco), l’amica che le era più vicina dopo l’uscita della Contessa Patrizia De Blanck, sembra averle voltato le spalle dopo averla rimproverata in un confronto post-diretta per come aveva fatto passare Giulia, ovvero per una “scroccona” e una poco di buono che ci proverebbe coi mariti altrui. In ogni caso, ha specificato Rosalinda, anche se ci avesse provato con Flavio Briatore, lui ed Elisabetta al tempo si erano già separati.

Ma la Gregoraci non ci sta a essere trattata come la snob di turno (un’accusa che la Salemi le ha rivolto esplicitamente nel corso dell’ultima settimana, sia in confessionale che in diretta, sfogandosi con Dayane Mello e Selvaggia Roma) e nelle scorse ore ha provato a spiegare ancora una volta la sua posizione e quanto successo esattamente quelle famosa estate di tre anni fa in Sardegna.

La showgirl originaria di Soverato ha fatto capire che lei per Flavio Briatore è più di una semplice ex compagna o di una ex moglie: da quindici anni, dunque anche dopo il divorzio, lei è stata ed è sempre accanto a lui, nel bene e nel male. “Quando succedono le cose ci sono“, ha ribadito, specificando che anche per quanto riguarda i locali dell’ex marito (che poi sono anche i locali del loro figlio unico Nathan Falco), lei l’ha sempre aiutato nella gestione e nelle pubbliche relazioni.

È poi passata a parlare di Giulia e per la prima volta ha spiegato esattamente quanto successo e quanto da lei visto, affermando che non si trattava di semplici messaggi. “Ci sono stati degli atteggiamenti che ho visto con i miei occhi” è sbottata. “Non voglio entrare in queste cose, ma non mi va nemmeno di passare per una snob quando sei tu a fare la smorfiosa con Flavio”, ha concluso, risentita, rivolgendosi proprio alla Salemi.