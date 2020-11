GF Vip: Elisabetta Gregoraci e le rivelazioni su Flavio Briatore

La showgirl Elisabetta Gregoraci è una delle attuali concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip” che sta facendo più parlare e discutere di sè per le dinamiche instaurate all’interno del programma televisivo con gli altri concorrenti e per la sua interessante vita privata.

La bella Elisabetta nel corso della sua permanenza nella casa più spiata di Italia si è infatti molto avvicinata all’ex velino del telegiornale satirico “Striscia la Notizia” Pierpaolo Petrelli. Tra i due ragazzi però al momento sembra esserci solo una grande amicizia (nonostante il grande interesse manifestato dall’ex velino per l’ex moglie di Flavio Briatore).

Elisabetta, infatti, secondo alcune indiscrezioni pubblicate dai più noti giornali di gossip sarebbe felicemente fidanzata da circa cinque mesi con il pilota automobilistico di Montecarlo Stefano Coletti, come sembrerebbero inoltre confermare alcuni messaggi in codice che avrebbe manifestato nel corso delle puntate del reality show per rincuorare il suo fidanzato.

La relazione sentimentale più importante per Elisabetta è stato però, senza ombra di dubbio, il lungo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore (durato dal 2007 al 2018) e da cui ha avuto un figlio, Nathan Falco (nato il 18 marzo del 2010). Storia d’amore che ha ancora molta influenza nella vita personale della showgirl, visto che parlando con Giulia Salemi ha rivelato l’esistenza di un contratto stipulato con l’ex marito che le impedisce di mostrarsi in pubblico in compagnia di altri uomini.

Elisabetta, mentre si trovava in giardino a chiacchierare con l’ex tronista di “Uomini e Donne” Andrea Zelletta e con l’influencer Giulia Salemi, avrebbe rivelato alcuni ulteriori particolari del tutto inediti ed inaspettati circa il suo attuale rapporto con l’ex marito. Secondo quando affermato dalla showgirl, Flavio dopo il lockdown di marzo avrebbe nuovamente chiesto ad Elisabetta di sposarlo, ma quest’ultima avrebbe rifiutato.