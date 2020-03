GF Vip e Coronavirus: Signorini potrebbe condurre dall’albergo in cui alloggia

Questi giorni e quelli che verranno rappresentano per l’Italia intera momenti di grande depressione e forte collasso fisico ed emotivo. Lo stato di salute emergenziale dettato dal Coronavirus ha messo in ginocchio il Bel Paese e, attraverso il nuovo decreto emesso dal Governo “Io resto a casa“, a tutto il popolo è stato intimato di chiudersi in casa e non uscire se non per ragioni strettamente necessarie.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato a reti unificate ed esteso la zona rossa a tutto lo stivale. L’economia italiana è ormai in una condizione estremamente disastrata, la sanità sta tentando l’impossibile per circoscrivere, arginare e debellare il virus e l’aver intimato agli italiani di restare chiusi in casa ha proprio questo obiettivo. Il numero dei contagi, così come quello dei decessi cresce a dismisura.

Anche i palinsesti televisivi sono mutati per far spazio alle informazioni di tg e contenitori di intrattenimento, che minuto per minuto informano il popolo sull’andamento del coronavirus. In casa Mediaset si è deciso di sospendere alcuni programmi e per quanto concerne il reality show “Grande Fratello Vip“, alcuni cambiamenti sembrerebbero essere stati messi in atto.

A spiegare come andranno le cose è il sito “361magazine“, per altro molto vicino ad Alfonso Signorini, conduttore del reality. Innanzitutto bisogna informare gli inquilini della casa più spiata d’Italia su come sono drasticamente cambiate le cose, in peggio, nel nostro Paese, nelle ultime ore. Per quanto riguarda la conduzione in studio, sicuramente non ci sarà il pubblico, ma con molta probabilità non ci saranno nemmeno Pupo, Wanda Nara e lo stesso Signorini.

Addirittura sembrerebbe che Alfonso condurrà la prossima diretta del reality direttamente dalla camera d’albergo di cui è ospite a Roma. La messa in onda al momento è confermata per i prossimi 11 e 18 marzo, salvo cambiamenti dell’ultima ora nei palinsesti Mediaset, cambiamenti ampiamente possibili. Ciò dipenderà sicuramente dall’evolversi della situazione Coronavirus in Italia nei prossimi giorni.