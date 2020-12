GF Vip, è bufera su Sonia Lorenzini per quella presunta bestemmia: rischio squalifica

Non c’è mai un attimo di pace nella casa del “Grande Fratello Vip“, non a caso viene anche denominata “la casa più spiata d’Italia”. Sono passate appena poche ore da quando il gieffino Filippo Nardi è stato squalificato dalla casa, per la seconda volta, a causa di alcuni comportamenti verbali fuori luogo, non concessi nella casa.

Gli utenti del web sono da sempre molto attenti a tutte le dinamiche che accadono nella casa, anche un semplice discorso può trasformarsi in un serio rischio squalifica (come è stato il caso di Bettarini, squalificato proprio a causa di una bestemmia). Ovviamente in questo modo non si fa altro che alterare sempre di più i già precari equilibri nella villa di Cinecittà, dato che entrano sempre nuovi personaggi ed escono quasi sempre per motivi che esulano dalla nomination.

La presunta bestemmia di Sonia Lorenzin e la richiesta di squalifica

A questo giro a pagarne le spese di una presunta parola di troppo è stata l’ex di “Uomini e Donne”, Sonia Lorenzini. La ragazza, durante un discorso accorato fatto in giardino insieme a Dayane, Rosalinda e Cecilia, si lascia andare in qualche parolina sboccata, ma quello che ha attirato l’attenzione del web è stata una parola che mal si comprende, ma sembra che dal punto di vista sonoro sia una chiara bestemmia.

Ovviamente la bestemmia è argomento tabù nella casa, tanto da essere sufficiente alla eliminazione per direttissima. Ciò che ha allertato gli utenti da casa è stata la scarsa qualità dell’audio in quel preciso momento che ha detto la presunta bestemmia, ma il video in questione, stando anche attenti al movimento labiale, è in grado di poter scagionare la ragazza, in quanto si vede chiaramente che la Lorenzini ha solo esclamato: “Po..o Zio” e non altro.

Molto probabilmente la questione è nata e conclusa allo stesso momento, ma mai dire mai, come sempre l’ultima parola spetta sempre alla produzione, che di certo vaglieranno il video in questione, analizzandone i frame incriminati; non resta che attendere dunque l’eventuale svolgersi della vicenda.